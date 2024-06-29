Hori випустить новий офіційний контролер для Steam29.06.24
Valve представила новий офіційний контролер Steam, створений японською компанією Hori, відомою своїми якісними геймпадами для консолей. Новий контролер, названий Horipad, призначений для використання з комп’ютерним сервісом Steam та сумісних ігор.
За статистикою, користувачі Steam все активніше користуються геймпадами. Valve оптимізує та покращує керування під такі пристрої, що може свідчити про підготовку сервісу до великої кількості ліцензованих контролерів. Можливо після Hori аналогічні пристрої з’являться і від інших виробників.
Особливості Horipad:
- Дизайн та керування:
- Два стику.
- Хрестоподібний перемикач.
- Чотири великі кнопки під правою рукою.
- Великі кнопки-тригери зі зворотного боку.
- Вбудований гіроскоп для керування рухом.
- Налаштування та підключення:
- Кілька додаткових програмованих кнопок.
- Програмне забезпечення Hori для повного переналаштування пристрою.
- Можливість бездротового підключення через Bluetooth або дротове через USB-C.
- Зовнішній вигляд:
- Візуально контролер нагадує Horipad Pro для консолей Xbox, що, ймовірно, стало основою для нового пристрою.
- Контролер буде доступний у чотирьох кольорах: чорному, білому, зеленому та фіолетовому.
Контролер надійде у продаж у Японії 31 жовтня за ціною 7980 єн (близько 50 доларів США). Спочатку планується, що пристрій залишиться на внутрішньому японському ринку, але якщо попит буде високим, можлива його поява і на міжнародному ринку.
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