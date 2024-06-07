Honor Earbuds A получили сигнальный процессор Hi-Fi 5 и сертификацию Golden Ear, при этом имеют дизайн вкладышей

Honor представила новые беспроводные наушники TWS Earbuds A. Эти наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами и якобы поддерживают технологию Bluetooth 5.3, аналогично более дорогой модели Earbuds X7.

Honor Earbuds A оснащены якобы цифровым сигнальным процессором (DSP) Hi-Fi 5 и якобы сертификацией Golden Ear, что якобы обеспечивает детализированный звук высокого качества.

Это довольно странное сочетание параметров и маркетинговых заявлений, так как помимо низкой цены, вопрос к «хай фаю» вызывает форм-фактор вкладышей, который априори не может отличаться хорошим звучанием из-за открытости внешнему шуму. Даже если хардверно компоненты удобоваримые — пользователь этого не услышит.

Согласно заявлениям Honor, новые наушники якобы могут работать до 9 часов воспроизведения без подзарядки, а зарядный кейс якобы обеспечивает дополнительные 31 час автономной работы. Наушники также якобы имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54, как и старшая модель X7.

Единственными различиями между Honor Earbuds A и Earbuds X7 являются цветовые варианты и размеры зарядного кейса — у X7 кейс немного выше и шире. Honor Earbuds A будут доступны в синем и белом цветах по цене 27 долларов США.