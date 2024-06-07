Honor Earbuds A отримали сигнальний процесор Hi-Fi 5 та сертифікацію Golden Ear, при цьому мають дизайн вкладишів07.06.24
Honor представила нові бездротові навушники TWS Earbuds A. Ці навушники оснащені 10-міліметровими динамічними драйверами і нібито підтримують технологію Bluetooth 5.3, аналогічно дорожчій моделі Earbuds X7.
Honor Earbuds A оснащені нібито цифровим сигнальним процесором (DSP) Hi-Fi 5 і нібито сертифікацією Golden Ear, що нібито забезпечує деталізований звук високої якості.
Це досить дивне поєднання параметрів та маркетингових заяв, оскільки крім низької ціни, питання до “хай фаю” викликає форм-фактор вкладишів, який апріорі не може відрізнятися хорошим звучанням через відкритість зовнішнього шуму. Навіть якщо хардверні компоненти зручні – користувач цього не почує.
Згідно з заявами Honor, нові навушники нібито можуть працювати до 9 годин відтворення без підзарядки, а зарядний кейс нібито забезпечує додаткову 31 годину автономної роботи. Навушники також мають захист від води і пилу за стандартом IP54, як і старша модель X7.
Єдиними відмінностями між Honor Earbuds A та Earbuds X7 є колірні варіанти та розміри зарядного кейсу – у X7 кейс трохи вищий та ширший. Honor Earbuds A будуть доступні в синьому та білому кольорах за ціною 27 доларів США.
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Honor Earbuds A отримали сигнальний процесор Hi-Fi 5 та сертифікацію Golden Ear, при цьому мають дизайн вкладишівBluetooth Honor навушники
Honor Earbuds A нібито оснащений цифровим сигнальним процесором (DSP) Hi-Fi 5 та сертифікацією Golden Ear, що забезпечує деталізований звук високої якості.
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