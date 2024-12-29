Honda и Nissan планируют объединение и пригласили в будущий холдинг Mitsubishi29.12.24
Японские автопроизводители Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании, который может привести к созданию нового холдинга — третьего по величине в мире после Toyota и Volkswagen.
Переговоры между компаниями планируется завершить до июня 2025 года, а формирование холдинга — к августу 2026 года. Mitsubishi Motors, являющаяся партнером Nissan с 2016 года, также рассматривает возможность присоединения, решение об этом ожидается в январе 2025 года.
Предполагаемая рыночная капитализация объединенной корпорации составит $54 млрд, а с учетом Mitsubishi — $58 млрд, что заметно ниже $287 млрд у Toyota. Тем не менее, по объемам продаж — более 8 млн автомобилей в год — новый альянс станет третьим крупнейшим автопроизводителем в мире. Для сравнения, Toyota продала 11,2 млн машин в 2023 году, а Volkswagen — 9,24 млн.
Слияние может особенно помочь Nissan, который испытывает трудности из-за падения продаж в Китае и США, а также объявил о сокращении 9 000 рабочих мест и снижении производственных мощностей на 20%.
Компании намерены сосредоточиться на совместных инвестициях в разработку электромобилей и технологий автономного вождения, чтобы усилить позиции в борьбе с китайскими конкурентами.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Познайомимося з топ-пристроями року. Серед яких флагманські дорогі моделі та бюджетні девайси.
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Honda и Nissan планируют объединение и пригласили в будущий холдинг Mitsubishi автомобиль бизнес
Японские автопроизводители Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании, который может привести к созданию нового холдинга — третьего по величине в мире после Toyota и Volkswagen.
Fiat и Maserati приостановили производство из-за плохих продаж автомобиль бизнес
Эта остановка не первая — в 2023 году завод Fiat и Maserati уже простаивал в сентябре и октябре. Основная причина — низкие продажи электромобилей, что вынуждает Stellantis пересматривать свою стратегию электрификации.
Fiat и Maserati приостановили производство из-за плохих продаж
росия практически полностью заблокировали YouTube
Искусственный интеллект в холодильниках Samsung будет отвечать за охлаждение продуктов
Cамые успешные и популярные игры в Steam за 2024 год
Обмен валют через банкомат заработает у Приватбанк
Лучшие 15 игр 2024 года по версии Kotaku: Astro Bot, Dragon Age: The Veilguard, Animal Well
Что такое Axie Infinity и почему монета AXS стала популярной?
Toyota Alphard и Vellfire выпустили в Японии в версиях PHEV
Apple возможно разрабатывает умный дверной звонок с Face ID
Google Chrome получит искусственный интеллект для проверки безопасности посещаемых сайтов
Мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени Новой почты