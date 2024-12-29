Honda и Nissan планируют объединение и пригласили в будущий холдинг Mitsubishi

Японские автопроизводители Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании, который может привести к созданию нового холдинга — третьего по величине в мире после Toyota и Volkswagen.

Переговоры между компаниями планируется завершить до июня 2025 года, а формирование холдинга — к августу 2026 года. Mitsubishi Motors, являющаяся партнером Nissan с 2016 года, также рассматривает возможность присоединения, решение об этом ожидается в январе 2025 года.

Предполагаемая рыночная капитализация объединенной корпорации составит $54 млрд, а с учетом Mitsubishi — $58 млрд, что заметно ниже $287 млрд у Toyota. Тем не менее, по объемам продаж — более 8 млн автомобилей в год — новый альянс станет третьим крупнейшим автопроизводителем в мире. Для сравнения, Toyota продала 11,2 млн машин в 2023 году, а Volkswagen — 9,24 млн.

Слияние может особенно помочь Nissan, который испытывает трудности из-за падения продаж в Китае и США, а также объявил о сокращении 9 000 рабочих мест и снижении производственных мощностей на 20%.

Компании намерены сосредоточиться на совместных инвестициях в разработку электромобилей и технологий автономного вождения, чтобы усилить позиции в борьбе с китайскими конкурентами.