Honda та Nissan планують об’єднання та запросили в майбутній холдинг Mitsubishi29.12.24
Японські автовиробники Honda та Nissan підписали меморандум про взаєморозуміння, який може призвести до створення нового холдингу – третього за величиною у світі після Toyota та Volkswagen.
Переговори між компаніями планується завершити до червня 2025 року, а формування холдингу – до серпня 2026 року. Mitsubishi Motors, яка є партнером Nissan з 2016 року, також розглядає можливість приєднання, рішення про це очікується у січні 2025 року.
Передбачувана ринкова капіталізація об’єднаної корпорації становитиме $54 млрд, а з урахуванням Mitsubishi — $58 млрд, що помітно нижче за $287 млрд у Toyota. Тим не менш, за обсягами продажів – понад 8 млн автомобілів на рік – новий альянс стане третім найбільшим автовиробником у світі. Для порівняння, Toyota продала 11,2 млн машин у 2023 році, а Volkswagen – 9,24 млн.
Злиття може особливо допомогти Nissan, який зазнає труднощів через падіння продажів у Китаї та США, а також оголосив про скорочення 9 000 робочих місць та зниження виробничих потужностей на 20%.
Компанії мають намір зосередитись на спільних інвестиціях у розробку електромобілів та технологій автономного водіння, щоб посилити позиції у боротьбі з китайськими конкурентами.
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