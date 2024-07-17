Hi-Fi наушники Edifier Stax Spirit S5 с поддержкой aptX Lossless и автономностью до 80 часов стоят $50017.07.24
Компания Edifier анонсировала свои новые флагманские беспроводные наушники под названием Edifier Stax Spirit S5. Наушники получили сертификацию Hi-Res и поддержку кодеков aptX Lossless, Sony LDAC, LHDC и aptX HD. Устройство оснащено чипом Qualcomm QCC5181 и поддерживает Bluetooth 5.4.
Среди функций наушников присутствуют режим шумоподавления, Google Fast Pair для быстрого сопряжения с Android-смартфонами, а также возможность одновременного подключения к нескольким гаджетам.
Edifier Stax Spirit S5 имеют порт USB-C и разъем 3.5 мм. Производитель заявляет, что наушники способны работать до 80 часов на одном заряде. Новинка уже доступна для покупки по цене $499,99, и будет конкурировать с Apple AirPods Max и другими наушниками в этом сегменте.
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Hi-Fi наушники Edifier Stax Spirit S5 с поддержкой aptX Lossless и автономностью до 80 часов стоят $500edifier наушники
Наушники Edifier Stax Spirit S5 получили сертификацию Hi-Res и поддержку кодеков aptX Lossless, Sony LDAC, LHDC и aptX HD.
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