Hi-Fi навушники Edifier Stax Spirit S5 з підтримкою aptX Lossless та автономністю до 80 годин коштують $50017.07.24
Компанія Edifier анонсувала нові флагманські бездротові навушники під назвою Edifier Stax Spirit S5. Навушники отримали сертифікацію Hi-Res та підтримку кодеків aptX Lossless, Sony LDAC, LHDC та aptX HD. Пристрій оснащений чіпом Qualcomm QCC5181 та підтримує Bluetooth 5.4.
Серед функцій навушників є режим шумоподавлення, Google Fast Pair для швидкого поєднання з Android-смартфонами, а також можливість одночасного підключення до кількох гаджетів.
Edifier Stax Spirit S5 мають порт USB-C та роз’єм 3.5 мм. Виробник заявляє, що навушники здатні працювати до 80 годин на одному заряді. Новинка вже доступна для покупки за ціною $499,99 і конкуруватиме з Apple AirPods Max та іншими навушниками в цьому сегменті.
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Hi-Fi навушники Edifier Stax Spirit S5 з підтримкою aptX Lossless та автономністю до 80 годин коштують $500edifier навушники
Навушники Edifier Stax Spirit S5 отримали сертифікацію Hi-Res та підтримку кодеків aptX Lossless, Sony LDAC, LHDC та aptX HD.
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