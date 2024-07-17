Hi-Fi навушники Edifier Stax Spirit S5 з підтримкою aptX Lossless та автономністю до 80 годин коштують $500

Компанія Edifier анонсувала нові флагманські бездротові навушники під назвою Edifier Stax Spirit S5. Навушники отримали сертифікацію Hi-Res та підтримку кодеків aptX Lossless, Sony LDAC, LHDC та aptX HD. Пристрій оснащений чіпом Qualcomm QCC5181 та підтримує Bluetooth 5.4.

Серед функцій навушників є режим шумоподавлення, Google Fast Pair для швидкого поєднання з Android-смартфонами, а також можливість одночасного підключення до кількох гаджетів.

Edifier Stax Spirit S5 мають порт USB-C та роз’єм 3.5 мм. Виробник заявляє, що навушники здатні працювати до 80 годин на одному заряді. Новинка вже доступна для покупки за ціною $499,99 і конкуруватиме з Apple AirPods Max та іншими навушниками в цьому сегменті.