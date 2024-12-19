HDMI 2.2 представят на предстоящей выставке CES 202519.12.24
На выставке CES 2025 Форум HDMI представит новые спецификации стандарта HDMI 2.2, которые обещают значительно расширить возможности передачи данных для мультимедиа. Это событие совпадает с показом новых видеокарт AMD и NVIDIA, что добавляет интриги, так как новые видеокарты, вероятно, поддержат этот стандарт.
Новый стандарт HDMI 2.2 сосредоточен на увеличении пропускной способности, что позволит достичь более высокого разрешения и частоты обновления без использования технологий сжатия, таких как DSC (Display Stream Compression). Текущие спецификации HDMI 2.1 обеспечивают до 48 Гбит/с и поддерживают разрешение до 10240 × 4320 при 120 Гц с DSC. HDMI 2.2, как ожидается, превзойдет эти параметры, предоставляя возможности для новых поколений дисплеев и устройств.
Ключевые моменты нового стандарта HDMI 2.2:
- Повышенная пропускная способность. Новый кабель HDMI обеспечит передачу данных с более высокой скоростью, что особенно актуально для дисплеев с высоким разрешением и высокой частотой обновления.
- Поддержка высших стандартов. Увеличение пропускной способности позволяет избежать использования DSC, что улучшает качество изображения, сохраняя его оригинальную структуру.
- Конкуренция с DisplayPort. В то время как HDMI 2.1 отстает от DisplayPort 2.1 с его пропускной способностью до 80 Гбит/с (UHBR20), новый HDMI 2.2 может сократить разрыв или даже превзойти эти показатели.
- Совместимость с новыми видеокартами. Ожидается, что предстоящие серии RTX 50 от NVIDIA и будущие графические процессоры AMD поддержат новый стандарт HDMI.
Анонс спецификаций HDMI 2.2 состоится 6 января, за день до официального старта CES 2025. Новый стандарт может задать вектор развития для технологий отображения, включая мониторы, телевизоры и игровые устройства.
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