HDMI 2.2 представлять на майбутній виставці CES 202519.12.24
На виставці CES 2025 Форум HDMI надасть нові специфікації стандарту HDMI 2.2, які обіцяють значно розширити можливості передачі даних для мультимедіа. Ця подія збігається з показом нових відеокарт AMD та NVIDIA, що додає інтриги, оскільки нові відеокарти, ймовірно, підтримають цей стандарт.
Новий стандарт HDMI 2.2 зосереджений на збільшенні пропускної спроможності, що дозволить досягти більш високої роздільної здатності та частоти оновлення без використання технологій стиснення, таких як DSC (Display Stream Compression). Поточні специфікації HDMI 2.1 забезпечують до 48 Гбіт/с та підтримують роздільну здатність до 10240 × 4320 при 120 Гц з DSC. HDMI 2.2, як очікується, перевершить ці параметри, надаючи можливості для нових поколінь дисплеїв та пристроїв.
Ключові моменти нового стандарту HDMI 2.2:
- Підвищена пропускна здатність. Новий кабель HDMI забезпечить передачу даних з вищою швидкістю, що особливо актуально для дисплеїв з високою роздільною здатністю та високою частотою оновлення.
- Підтримка вищих стандартів. Збільшення пропускної здатності дозволяє уникнути використання DSC, що покращує якість зображення, зберігаючи його оригінальну структуру.
- Конкуренція з DisplayPort. В той час як HDMI 2.1 відстає від DisplayPort 2.1 з його пропускною здатністю до 80 Гбіт/с (UHBR20), новий HDMI 2.2 може скоротити розрив або навіть перевершити ці показники. /li>
- Сумісність із новими відеокартами. Очікується, що майбутні серії RTX 50 від NVIDIA та майбутні графічні процесори AMD підтримають новий стандарт HDMI.
Анонс специфікацій HDMI 2.2 відбудеться 6 січня, за день до офіційного старту CES 2025. Новий стандарт може встановити вектор розвитку для технологій відображення, включаючи монітори, телевізори та ігрові пристрої.
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