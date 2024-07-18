Госспецсвязи Украины обязала мобильных операторов обеспечивать 10 часов работы сети при отключениях18.07.24
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) обязала операторов мобильной связи увеличить время автономной работы оборудования во время отключений электроэнергии. Согласно Распоряжению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций от 15 июля, операторы должны обеспечить бесперебойную работу сети и поддерживать связь не менее 10 часов.
Это связано с тем, что в большинстве регионов Украины продолжаются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии, из-за чего качество связи у абонентов ухудшается, а в некоторых случаях связь полностью исчезает. Ранее операторам ставили требование поддерживать связь минимум на 4 часа, но из-за недостаточного времени на полную перезарядку оборудования, связь быстро ухудшалась при повторных отключениях.
Новое распоряжение требует, чтобы операторы до 1 февраля 2025 года постепенно внедрили необходимые источники резервного питания на базовых станциях. Дополнительно, до 1 декабря 2024 года, не менее 25% базовых станций должны работать до 72 часов при отсутствии энергоснабжения, создавая «островки связи» в случае длительного блэкаута. Также операторы должны обеспечить связь экстренных служб, критической инфраструктуры и крупных узлов сетевой инфраструктуры на срок до 72 часов.
Выполнить требование мобильные операторы должны в следующие сроки:
- до 1 октября — 60% базовых станций каждой области должны быть обеспечены соответствующими источниками резервного питания
- до 1 ноября — 70% базовых станций каждой области
- до 1 декабря — 80% базовых станций каждой области
- до 1 февраля — все 100% базовых станций должны предоставлять 10 часов непрерывной связи.
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Госспецсвязи Украины обязала мобильных операторов обеспечивать 10 часов работы сети при отключенияхвойна события в Украине телеком
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) обязала операторов мобильной связи увеличить время автономной работы оборудования во время отключений электроэнергии
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