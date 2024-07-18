Держспецзв’язку України зобов’язала мобільних операторів забезпечувати 10 годин роботи мережі при відключеннях18.07.24
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) зобов’язала операторів мобільного зв’язку збільшити час автономної роботи обладнання під час вимкнення електроенергії. Згідно з Розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій від 15 липня, оператори мають забезпечити безперебійну роботу мережі та підтримувати зв’язок не менше 10 годин.
Це пов’язано з тим, що у більшості регіонів України продовжуються стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії, через що якість зв’язку в абонентів погіршується, а в деяких випадках зв’язок повністю зникає. Раніше операторам ставили вимогу підтримувати зв’язок мінімум на 4 години, але через недостатній час на повну перезарядку обладнання зв’язок швидко погіршувався при повторних відключеннях.
Нове розпорядження вимагає, щоб оператори до 1 лютого 2025 року поступово запровадили необхідні джерела резервного харчування на базових станціях. Додатково, до 1 грудня 2024 року, не менше 25% базових станцій мають працювати до 72 години за відсутності енергопостачання, створюючи “острівці зв’язку” у разі тривалого блекауту. Також оператори мають забезпечити зв’язок екстрених служб, критичної інфраструктури та великих вузлів мережної інфраструктури на строк до 72 годин.
Виконати вимогу мобільні оператори мають у наступні терміни:
- до 1 жовтня — 60% базових станцій кожної області мають бути забезпечені відповідними джерелами резервного харчування
- до 1 листопада – 70% базових станцій кожної області
- до 1 грудня – 80% базових станцій кожної області
- до 1 лютого — усі 100% базових станцій мають надавати 10 годин безперервного зв’язку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Купити зарядну станцію дешево сьогодні вже складно. Але якщо потреба критична, яку все-таки вибрати?
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Держспецзв’язку України зобов’язала мобільних операторів забезпечувати 10 годин роботи мережі при відключенняхвійна події в Україні телеком
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) зобов’язала операторів мобільного зв’язку збільшити час автономної роботи обладнання під час вимкнення електроенергії
У PS Store почався великий літній розпродаж. Акція триватиме з 17 липня до 14 серпня 2024 рокуPlayStation акція ігри
На розпродажі PlayStation можна купити багато популярних ігор за зниженими цінами. Понад 4500 ігор та доповнень для PS5 та PS4 отримали знижки до 80%. Акція триватиме з 17 липня до 14 серпня 2024 року.