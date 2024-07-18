Держспецзв’язку України зобов’язала мобільних операторів забезпечувати 10 годин роботи мережі при відключеннях

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) зобов’язала операторів мобільного зв’язку збільшити час автономної роботи обладнання під час вимкнення електроенергії. Згідно з Розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій від 15 липня, оператори мають забезпечити безперебійну роботу мережі та підтримувати зв’язок не менше 10 годин.

Це пов’язано з тим, що у більшості регіонів України продовжуються стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії, через що якість зв’язку в абонентів погіршується, а в деяких випадках зв’язок повністю зникає. Раніше операторам ставили вимогу підтримувати зв’язок мінімум на 4 години, але через недостатній час на повну перезарядку обладнання зв’язок швидко погіршувався при повторних відключеннях.

Нове розпорядження вимагає, щоб оператори до 1 лютого 2025 року поступово запровадили необхідні джерела резервного харчування на базових станціях. Додатково, до 1 грудня 2024 року, не менше 25% базових станцій мають працювати до 72 години за відсутності енергопостачання, створюючи “острівці зв’язку” у разі тривалого блекауту. Також оператори мають забезпечити зв’язок екстрених служб, критичної інфраструктури та великих вузлів мережної інфраструктури на строк до 72 годин.

Виконати вимогу мобільні оператори мають у наступні терміни:

до 1 жовтня — 60% базових станцій кожної області мають бути забезпечені відповідними джерелами резервного харчування

до 1 листопада – 70% базових станцій кожної області

до 1 грудня – 80% базових станцій кожної області

до 1 лютого — усі 100% базових станцій мають надавати 10 годин безперервного зв’язку.