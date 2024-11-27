Google упростит перенос данных на новое устройство

Google анонсировала новую функцию для Android-устройств под названием Restore Credentials, призванную упростить процесс перехода на новый смартфон. Теперь пользователям не нужно вручную входить в каждое приложение после смены устройства. При входе в приложение телефон создает ключ восстановления, который подтверждает вашу личность. Этот ключ шифруется и сохраняется локально, а при включенном облачном резервном копировании синхронизируется с вашим аккаунтом Google.

Когда пользователь приобретает новое устройство, данные и ключи восстановления автоматически загружаются из облака. Это позволяет приложениям находить свои ключи и автоматически входить в учетные записи, предоставляя доступ ко всем личным данным без необходимости повторного ввода паролей. Однако, для работы этой функции, разработчики приложений и игр должны внедрить поддержку ключей восстановления в своих продуктах.

Дополнительно, Google внедрила возможность запускать процесс восстановления данных из облака в любое время через приложение Android Switch, предоставляя пользователям большую гибкость в управлении своими данными. Эта функция станет особенно полезной для тех, кто регулярно обновляет свои устройства.