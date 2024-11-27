Google упростит перенос данных на новое устройство27.11.24
Google анонсировала новую функцию для Android-устройств под названием Restore Credentials, призванную упростить процесс перехода на новый смартфон. Теперь пользователям не нужно вручную входить в каждое приложение после смены устройства. При входе в приложение телефон создает ключ восстановления, который подтверждает вашу личность. Этот ключ шифруется и сохраняется локально, а при включенном облачном резервном копировании синхронизируется с вашим аккаунтом Google.
Когда пользователь приобретает новое устройство, данные и ключи восстановления автоматически загружаются из облака. Это позволяет приложениям находить свои ключи и автоматически входить в учетные записи, предоставляя доступ ко всем личным данным без необходимости повторного ввода паролей. Однако, для работы этой функции, разработчики приложений и игр должны внедрить поддержку ключей восстановления в своих продуктах.
Дополнительно, Google внедрила возможность запускать процесс восстановления данных из облака в любое время через приложение Android Switch, предоставляя пользователям большую гибкость в управлении своими данными. Эта функция станет особенно полезной для тех, кто регулярно обновляет свои устройства.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Новый планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получил большой 14,6”-экран, топовый процессор Mediatek Dimensity 9300 и стилус S Pen. Попробуем разобраться для чего такой девайс
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Google упростит перенос данных на новое устройство Google обновление
Google анонсировала новую функцию для Android-устройств под названием Restore Credentials, призванную упростить процесс перехода на новый смартфон
Xiaomi Smart Band 9 Pro стоят в Европе 80 евро Xiaomi умные часы
Устройство Xiaomi Smart Band 9 Pro поддерживает водонепроницаемость на уровне 5 ATM и обеспечивает до 21 дня автономной работы в экономичном режиме.
Google упростит перенос данных на новое устройство
Xiaomi Smart Band 9 Pro стоят в Европе 80 евро
Наушники Baseus MC1 получили технологию 360° звука, тройную магнитную диафрагму и автономность 40 часов
Qualcomm Snapdragon 8 Elite позволяет играть в Cyberpunk 2077 на смартфоне с 60 fps
Samsung будет эксклюзивным поставщиком памяти GDDR7 для видеокарт GeForce RTX 5000-й серии
Google Drive теперь адаптирован для Windows на ПК с ARM-процессорами
Семиместный внедорожник Hyundai Ioniq 9 получил электромотор и запас хода до 620 км
В Android 16 можно будет передавать звук по Bluetooth без сопряжения