Google спростить перенесення даних на новий пристрій27.11.24
Google анонсувала нову функцію для Android пристроїв під назвою Restore Credentials, покликану спростити процес переходу на новий смартфон. Тепер користувачам не потрібно вручну входити в кожну програму після зміни пристрою. При вході до програми телефон створює ключ відновлення, який підтверджує вашу особу. Цей ключ шифрується та зберігається локально, а при увімкненому хмарному резервному копіюванні синхронізується з обліковим записом Google.
Коли користувач отримує новий пристрій, дані та ключі відновлення автоматично завантажуються з хмари. Це дозволяє програмам знаходити свої ключі та автоматично входити до облікових записів, надаючи доступ до всіх особистих даних без необхідності повторного введення паролів. Однак, для роботи цієї функції, розробники програм та ігор повинні впровадити підтримку ключів відновлення у своїх продуктах.
Додатково Google впровадила можливість запускати процес відновлення даних з хмари в будь-який час через додаток Android Switch, надаючи користувачам велику гнучкість в керуванні своїми даними. Ця функція стане особливо корисною для тих, хто регулярно оновлює свої пристрої.
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