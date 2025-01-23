Google теперь требует активного JavaScript на ПК для работы поиска23.01.25
Google объявила, что теперь пользователи должны включать JavaScript для использования поисковой системы. Компания заявляет, что это решение направлено на повышение безопасности и улучшение качества работы поисковика. В заявлении для TechCrunch представитель Google пояснил, что внедрение JavaScript поможет защитить поисковик от ботов, спама и других угроз, а также обеспечит предоставление самых точных и актуальных результатов поиска.
По мнению Google, включение JavaScript улучшает защиту от злоупотреблений и спама, а также гарантирует доступ к полной функциональности Google Search, что способствует предоставлению высококачественных результатов. Однако решение вызвало беспокойство среди некоторых пользователей и экспертов по доступности и кибербезопасности. JavaScript может создавать проблемы для людей, использующих вспомогательные технологии, такие как управление жестами или озвучивание страниц, поскольку не все реализации JavaScript совместимы с этими инструментами.
Кроме того, риски безопасности, связанные с JavaScript, известны. Согласно отчету Datadog за 2024 год, 70% сервисов JavaScript имеют критические или серьезные уязвимости, часто из-за сторонних библиотек. Несмотря на это, Google утверждает, что подавляющее большинство пользователей (более 99,9%) уже используют JavaScript, и лишь небольшая часть пользователей, не включающая его, может столкнуться с проблемами в работе поисковика.
Нововведение также может повлиять на бизнес-инструменты, используемые для анализа эффективности поиска, например, на инструменты для проверки рейтингов сайтов, которые обычно работают без JavaScript. Эти сервисы уже начали сталкиваться с проблемами после введения нового требования.
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