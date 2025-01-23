Google тепер вимагає активного JavaScript на ПК для пошуку

Google оголосила, що тепер користувачі повинні містити JavaScript для використання пошукової системи. Компанія заявляє, що це рішення спрямоване на підвищення безпеки та покращення якості роботи пошукача. У заяві для TechCrunch представник Google пояснив, що впровадження JavaScript допоможе захистити пошукову систему від ботів, спаму та інших загроз, а також забезпечить надання найточніших і найактуальніших результатів пошуку.

На думку Google, включення JavaScript покращує захист від зловживань та спаму, а також гарантує доступ до повної функціональності Google Search, що сприяє наданню високоякісних результатів. Однак рішення викликало занепокоєння серед деяких користувачів та експертів з доступності та кібербезпеки. JavaScript може створювати проблеми для людей, які використовують допоміжні технології, такі як керування жестами або озвучування сторінок, оскільки не всі реалізації JavaScript сумісні з цими інструментами.

Крім того, ризики безпеки, пов’язані з JavaScript, відомі. Згідно з звітом Datadog за 2024 рік, 70% сервісів JavaScript мають критичні або серйозні вразливості, часто через сторонні бібліотеки. Незважаючи на це, Google стверджує, що переважна більшість користувачів (понад 99,9%) вже використовують JavaScript, і лише невелика частина користувачів, що не включає його, може мати проблеми з пошуковою системою.

Нововведення також може вплинути на бізнес-інструменти, які використовуються для аналізу ефективності пошуку, наприклад, інструменти для перевірки рейтингів сайтів, які зазвичай працюють без JavaScript. Ці послуги вже почали стикатися з проблемами після запровадження нової вимоги.