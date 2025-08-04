Google сохранит часть ссылок goo.gl — отключат только неактивные04.08.25
Google изменил решение о полном отключении сервиса коротких ссылок goo.gl. Вместо полной блокировки, с 25 августа 2025 года компания деактивирует только те ссылки, которые не использовались с конца 2024 года. Остальные продолжат работать.
Об этом сообщается в официальном блоге Google. По данным компании, более 99% ссылок с доменом goo.gl не получали переходов в течение последних месяцев. Первоначально планировалось закрыть весь сервис, но после жалоб пользователей, которые всё ещё находят такие ссылки в видео, статьях и документации, Google пересмотрел решение.
Какие ссылки отключат
Под отключение попадут только те короткие URL, которые уже были помечены предупреждениями и не использовались долгое время. С 25 августа они начнут выдавать ошибку 404 или полностью перестанут открываться.
Тем, кто всё ещё использует goo.gl-ссылки, рекомендуется их проверить. Если при переходе появляется предупреждение — ссылку стоит заменить. В качестве альтернативы можно использовать Bitly, TinyURL и другие актуальные сервисы.
Неработающие ссылки могут повредить доступу к контенту в блогах, соцсетях, документах и презентациях. Это также способно негативно сказаться на SEO, особенно если трафик идёт по чужим публикациям, где использовался goo.gl.
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