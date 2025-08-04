Google збереже частину посилань goo.gl – відключать лише неактивні04.08.25
Google змінив рішення щодо повного відключення сервісу коротких посилань goo.gl. Замість повного блокування з 25 серпня 2025 року компанія деактивує тільки ті посилання, які не використовувалися з кінця 2024 року. Інші продовжать працювати.
Про це повідомляється в офіційному блозі Google. За даними компанії, понад 99% посилань із доменом goo.gl не отримували переходів протягом останніх місяців. Спочатку планувалося закрити весь сервіс, але після скарг користувачів, які все ще знаходять такі посилання у відео, статтях та документації, Google переглянув рішення.
Які посилання відключать
Під відключення потраплять лише ті короткі URL-адреси, які вже були позначені попередженнями і не використовувалися довгий час. З 25 серпня вони почнуть видавати помилку 404 або повністю перестануть відкриватися.
Тим, хто все ще використовує goo.gl-посилання, рекомендується перевірити їх. Якщо під час переходу з’являється попередження, посилання варто замінити. Як альтернативу можна використовувати Bitly, TinyURL та інші актуальні сервіси.
Непрацюючі посилання можуть пошкодити доступ до контенту в блогах, соцмережах, документах та презентаціях. Це також здатне негативно позначитися на SEO, особливо якщо трафік йде чужими публікаціями, де використовувався goo.gl.
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