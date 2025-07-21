Google представит Pixel 10 и Pixel Watch 4 уже 20 августа 2025

Компания Google официально подтвердила дату ежегодной презентации Made by Google. Мероприятие пройдёт 20 августа в Нью-Йорке, начало трансляции запланировано на 20:00 по киевскому времени. В центре внимания — новое поколение фирменных устройств: смартфоны, часы, наушники и аксессуары.

Главной премьерой станет линейка Pixel 10. По предварительным данным, в неё войдут сразу четыре модели: стандартный Pixel 10, два флагмана — Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, а также складной Pixel 10 Pro Fold. Внешне устройства, скорее всего, сохранят узнаваемый дизайн, а ключевые изменения затронут «начинку» и программные возможности. Все модели получат новый чип Tensor G5, впервые произведённый на мощностях TSMC вместо Samsung.

Базовая модель Pixel 10 получит обновленную камеру, а Pixel 10 Pro Fold может стать первым складным Pixel с защитой IP68.

Также ожидается анонс Pixel Watch 4, которые снова выйдут в двух размерах. Ещё один возможный дебют — беспроводные наушники Pixel Buds 2a, однако подробностей о них пока нет.

Помимо «железа», Google готовит релиз Android 16 QPR1 — обновлённой версии операционной системы с интерфейсом Material 3 Expressive. Она станет основной программной платформой для всей новой линейки устройств.