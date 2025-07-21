Google представить Pixel 10 і Pixel Watch 4 вже 20 серпня 202521.07.25
Компанія Google офіційно підтвердила дату щорічної презентації Made by Google. Захід пройде 20 серпня у Нью-Йорку, початок трансляції заплановано на 20:00 за київським часом. У центрі уваги – нове покоління фірмових пристроїв: смартфони, годинники, навушники та аксесуари.
Головною прем’єрою стане лінійка Pixel 10. За попередніми даними, до неї увійдуть відразу чотири моделі: стандартний Pixel 10, два флагмани – Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL, а також доладний Pixel 10 Pro Fold. Зовні пристрої, швидше за все, збережуть відомий дизайн, а ключові зміни торкнуться «начинки» та програмних можливостей. Всі моделі отримають новий чіп Tensor G5, вперше зроблений на потужностях TSMC замість Samsung.
Базова модель Pixel 10 отримає оновлену камеру, а Pixel 10 Pro Fold може стати першим складним Pixel із захистом IP68.
Також очікується анонс Pixel Watch 4, які знову вийдуть у двох розмірах. Ще один можливий дебют — бездротові навушники Pixel Buds 2a, проте подробиць про них поки що немає.
Крім “заліза”, Google готує реліз Android 16 QPR1 – оновленої версії операційної системи з інтерфейсом Material 3 Expressive. Вона стане основною програмною платформою для всієї нової лінійки пристроїв.
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