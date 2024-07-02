Google Переводчик получил поддержку крымскотатарского языка

Google Переводчик теперь поддерживает крымскотатарский язык. Это важное дополнение помогает в сохранении языка, который находится под угрозой исчезновения. Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что эта новая функция позволит миллионам людей по всему миру изучать и использовать крымскотатарский язык, способствуя сохранению и доступности культуры коренного народа Украины.

Отметим, что на днях компания Google анонсировала значительное расширение сервиса Google Translate, добавив 110 новых языков. Это самое крупное обновление в истории сервиса, увеличив общее количество поддерживаемых языков до 243. Ключевую роль в этом расширении сыграла инновационная языковая модель искусственного интеллекта PaLM 2, которая помогла освоить новые языки, особенно те, что тесно связаны между собой, такие как авадхи и марвади, а также французские креольские языки.

Среди новых языков особенно выделяется кантонский диалект, который давно ждали пользователи Google Translate. Проблемы с совпадением письменных форм кантонского и мандаринского осложняли обучение моделей, но теперь это препятствие преодолено. Около четверти новых языков происходят из Африки, что подчеркивает глобальный охват обновления. Большинство добавленных языков используются как минимум миллионом носителей, а некоторые из них насчитывают сотни миллионов говорящих.