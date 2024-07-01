В Google Translate добавили еще 110 языков, четверть – Африканские01.07.24
Компания Google анонсировала значительное расширение сервиса Google Translate, добавив 110 новых языков. Это самое крупное обновление в истории сервиса, увеличив общее количество поддерживаемых языков до 243. Ключевую роль в этом расширении сыграла инновационная языковая модель искусственного интеллекта PaLM 2, которая помогла освоить новые языки, особенно те, что тесно связаны между собой, такие как авадхи и марвади, а также французские креольские языки.
Среди новых языков особенно выделяется кантонский диалект, который давно ждали пользователи Google Translate. Проблемы с совпадением письменных форм кантонского и мандаринского осложняли обучение моделей, но теперь это препятствие преодолено. Около четверти новых языков происходят из Африки, что подчеркивает глобальный охват обновления. Большинство добавленных языков используются как минимум миллионом носителей, а некоторые из них насчитывают сотни миллионов говорящих.
Google планирует в дальнейшем поддерживать еще больше языковых разновидностей и орфографических соглашений, стремясь создать модели искусственного интеллекта, которые будут поддерживать 1000 самых распространенных языков во всем мире.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Беспроводные наушники Oppo Enco x3i не только получили интересный дизайн, но и наряду с улучшенными характеристиками стали компактнее, причем не в ущерб качеству звука и эргономики. Расскажем обо всем по порядку.
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
В Google Translate добавили еще 110 языков, четверть – АфриканскиеGoogle обновление перевод
Большинство добавленных языков в Google Translate используются как минимум миллионом носителей, а некоторые из них насчитывают сотни миллионов говорящих.
ZTE Voyage 3D: смартфон с 3D-экраном за $2063D ZTE дисплей смартфон
Характеристики ZTE Voyage 3D включают 6.58-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.