В Google Translate добавили еще 110 языков, четверть – Африканские

Компания Google анонсировала значительное расширение сервиса Google Translate, добавив 110 новых языков. Это самое крупное обновление в истории сервиса, увеличив общее количество поддерживаемых языков до 243. Ключевую роль в этом расширении сыграла инновационная языковая модель искусственного интеллекта PaLM 2, которая помогла освоить новые языки, особенно те, что тесно связаны между собой, такие как авадхи и марвади, а также французские креольские языки.

Среди новых языков особенно выделяется кантонский диалект, который давно ждали пользователи Google Translate. Проблемы с совпадением письменных форм кантонского и мандаринского осложняли обучение моделей, но теперь это препятствие преодолено. Около четверти новых языков происходят из Африки, что подчеркивает глобальный охват обновления. Большинство добавленных языков используются как минимум миллионом носителей, а некоторые из них насчитывают сотни миллионов говорящих.

Google планирует в дальнейшем поддерживать еще больше языковых разновидностей и орфографических соглашений, стремясь создать модели искусственного интеллекта, которые будут поддерживать 1000 самых распространенных языков во всем мире.