У Google Translate додали ще 110 мов, чверть – Африканські

Компанія Google анонсувала значне розширення сервісу Google Translate, додавши 110 нових мов. Це найбільше оновлення в історії сервісу, збільшивши загальну кількість мов, що підтримуються до 243. Ключову роль у цьому розширенні відіграла інноваційна мовна модель штучного інтелекту PaLM 2, яка допомогла освоїти нові мови, особливо ті, що тісно пов’язані між собою, такі як авадхи і марваді , а також французькі креольські мови

Серед нових мов особливо виділяється кантонський діалект, на який давно чекали користувачі Google Translate. Проблеми із збігом письмових форм кантонського та мандаринського ускладнювали навчання моделей, але тепер ця перешкода подолана. Близько чверті нових мов походять з Африки, що наголошує на глобальному охопленні оновлення. Більшість доданих мов використовуються як мінімум мільйоном носіїв, а деякі з них налічують сотні мільйонів мовців.

Google планує надалі підтримувати ще більше мовних різновидів та орфографічних угод, прагнучи створити моделі штучного інтелекту, які підтримуватимуть 1000 найпоширеніших мов у всьому світі.