Google Перекладач отримав підтримку кримськотатарської мови

Google Перекладач тепер підтримує кримськотатарську мову. Це важливе доповнення допомагає зберегти мову, яка перебуває під загрозою зникнення. Міністерство закордонних справ України наголосило, що ця нова функція дозволить мільйонам людей по всьому світу вивчати та використовувати кримськотатарську мову, сприяючи збереженню та доступності культури корінного народу України.

Зазначимо, що днями компанія Google анонсувала значне розширення сервісу Google Translate, додавши 110 нових мов. Це найбільше оновлення в історії сервісу, збільшивши загальну кількість мов, що підтримуються до 243. Ключову роль у цьому розширенні відіграла інноваційна мовна модель штучного інтелекту PaLM 2, яка допомогла освоїти нові мови, особливо ті, що тісно пов’язані між собою, такі як авадхи і марваді , а також французькі креольські мови

Серед нових мов особливо виділяється кантонський діалект, на який давно чекали користувачі Google Translate. Проблеми із збігом письмових форм кантонського та мандаринського ускладнювали навчання моделей, але тепер ця перешкода подолана. Близько чверті нових мов походять з Африки, що наголошує на глобальному охопленні оновлення. Більшість доданих мов використовуються як мінімум мільйоном носіїв, а деякі з них налічують сотні мільйонів мовців.