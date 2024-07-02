Google Перекладач отримав підтримку кримськотатарської мови02.07.24
Google Перекладач тепер підтримує кримськотатарську мову. Це важливе доповнення допомагає зберегти мову, яка перебуває під загрозою зникнення. Міністерство закордонних справ України наголосило, що ця нова функція дозволить мільйонам людей по всьому світу вивчати та використовувати кримськотатарську мову, сприяючи збереженню та доступності культури корінного народу України.
Зазначимо, що днями компанія Google анонсувала значне розширення сервісу Google Translate, додавши 110 нових мов. Це найбільше оновлення в історії сервісу, збільшивши загальну кількість мов, що підтримуються до 243. Ключову роль у цьому розширенні відіграла інноваційна мовна модель штучного інтелекту PaLM 2, яка допомогла освоїти нові мови, особливо ті, що тісно пов’язані між собою, такі як авадхи і марваді , а також французькі креольські мови
Серед нових мов особливо виділяється кантонський діалект, на який давно чекали користувачі Google Translate. Проблеми із збігом письмових форм кантонського та мандаринського ускладнювали навчання моделей, але тепер ця перешкода подолана. Близько чверті нових мов походять з Африки, що наголошує на глобальному охопленні оновлення. Більшість доданих мов використовуються як мінімум мільйоном носіїв, а деякі з них налічують сотні мільйонів мовців.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Лінійка ігрових ноутбуків Acer Nitro поповнилася новими моделями середнього та високого середнього цінового сегменту. Розповімо про нову модель Acer Nitro 16 на процесорі AMD та відеокартою GeForce RTX докладніше.
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Google Перекладач отримав підтримку кримськотатарської мовиGoogle оновлення переклад
Google Перекладач тепер підтримує кримськотатарську мову. Це важливе доповнення допомагає у збереженні мови, яка перебуває під загрозою зникнення
Навушники Sony ULT WEAR з ANC та автономністю до 50 годин коштують 7999 грн в УкраїніSony навушники
Навушники Sony ULT WEAR також мають функцію об’ємного звучання 360 Reality Audio та технологію Adaptive Sound Control.