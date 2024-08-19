Google может разделиться на компании Chrome, Android и Google Ads по требованию Минюста США19.08.24
Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google, после того как суд признал её монополистом на рынке онлайн-поиска. Это может стать первым случаем разделения компании из-за незаконной монополизации с тех пор, как попытки разделить Microsoft в начале 2000-х годов не увенчались успехом. Варианты воздействия на Google варьируются от разделения компании до менее радикальных мер, таких как принуждение к более открытому обмену данными с конкурентами и ограничение её доминирования в сфере искусственного интеллекта.
Основное внимание правительства сосредоточено на запрете эксклюзивных контрактов, которые сыграли ключевую роль в судебном процессе против Google. Если разделение будет осуществлено, то наиболее вероятными кандидатами на продажу станут операционная система Android и веб-браузер Google Chrome. Рассматривается также возможность принудительной продажи платформы AdWords, которую Google использует для продажи текстовой и медийной рекламы.
Особенно активно обсуждается потенциальный отказ от ОС Android, которая установлена на примерно 2,5 миллиардах устройств по всему миру. Дело в том, что Google требует от производителей устройств подписывать соглашения, обязывающие устанавливать её приложения, такие как Gmail и Google Play Store, и размещать поисковый виджет и браузер Chrome таким образом, чтобы их нельзя было удалить. Это фактически блокирует конкуренцию со стороны других поисковых систем.
После решения судьи Амита Мехты, который постановил, что Google незаконно монополизировала рынки онлайн-поиска и поисковой текстовой рекламы, обсуждения в Министерстве юстиции активизировались. Мехта также распорядился начать планирование второго этапа дела, на котором будут рассматриваться предложения правительства по восстановлению конкуренции, включая возможное разделение компании. Однако этот план еще должен быть утвержден судом, чтобы Google была обязана его выполнить.
Если принудительное разделение Google будет одобрено, это станет крупнейшим разделением американской компании с момента раздела AT&T в 1980-х годах.
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