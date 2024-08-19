Google може розділитися на компанії Chrome, Android та Google Ads на вимогу Мін’юсту США19.08.24
Міністерство юстиції США розглядає можливість поділу компанії Google після того, як суд визнав її монополістом на ринку онлайн-пошуку. Це може стати першим випадком поділу компанії через незаконну монополізацію з того часу, як спроби розділити Microsoft на початку 2000-х років не увінчалися успіхом. Варіанти впливу на Google варіюються від поділу компанії до менш радикальних заходів, таких як примус до більш відкритого обміну даними з конкурентами та обмеження її домінування у сфері штучного інтелекту.
Основна увага уряду зосереджена на забороні ексклюзивних контрактів, що відіграли ключову роль у судовому процесі проти Google. Якщо поділ буде здійснено, то найімовірнішими кандидатами на продаж стануть операційна система Android та веб-браузер Google Chrome. Розглядається також можливість примусового продажу платформи AdWords, яку використовує Google для продажу текстової та медійної реклами.
Особливо активно обговорюється потенційна відмова від ОС Android, яка встановлена приблизно на 2,5 мільярдах пристроїв по всьому світу. Справа в тому, що Google вимагає від виробників пристроїв підписувати угоди, що зобов’язують встановлювати її програми, такі як Gmail і Google Play Store, і розміщувати пошуковий віджет та браузер Chrome таким чином, щоб їх не можна було видалити. Це фактично блокує конкуренцію з боку інших пошукових систем.
Після рішення судді Аміта Мехти, який ухвалив, що Google незаконно монополізувала ринки онлайн-пошуку та пошукової текстової реклами, обговорення в Міністерстві юстиції активізувалися. Мехта також розпорядився розпочати планування другого етапу справи, на якому розглядатимуться пропозиції уряду щодо відновлення конкуренції, включаючи можливий поділ компанії. Однак цей план ще має бути затверджений судом, щоб Google була зобов’язана його виконати.
Якщо примусовий поділ Google буде схвалено, це стане найбільшим поділом американської компанії з моменту розділу AT&T у 1980-х роках.
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