Google купит часть бизнеса HTC по XR за $250 млн

Google заключила соглашение с тайваньской компанией HTC о покупке части её XR-бизнеса за $250 млн. Сделка включает перевод части инженерного персонала HTC VIVE в штат Google, а также предоставление прав на интеллектуальную собственность, связанную с XR-технологиями.

Инженерный персонал HTC VIVE перейдет в Google, что усилит экспертизу компании в области XR.

HTC сохранит право использовать и развивать переданные технологии.

Google планирует интеграцию приобретенных решений для ускорения развития платформы Android XR, предназначенной для гарнитур и очков дополненной и виртуальной реальности.

Этот шаг Google является частью стратегии по укреплению позиций на рынке XR, где доминируют такие гиганты, как Apple и Meta. Развитие XR-технологий становится ключевым направлением для крупных игроков, стремящихся создать экосистемы нового поколения.

Это уже не первое крупное соглашение между Google и HTC. В 2017 году Google приобрела мобильное подразделение HTC за $1,1 млрд, что стало важным этапом в создании серии смартфонов Pixel. Google рассчитывает, что новая сделка ускорит её развитие в области XR и поможет компании конкурировать в сегменте технологий дополненной и виртуальной реальности.

HTC представила свой новый шлем виртуальной реальности Vive Flow. HTC Vive Flow оснащён двумя дисплеями разрешением 1600×1600 пикселей. Экраны получили частоту обновления 75 Гц и угол обзора 100 градусов. На каждой стороне гарнитуры есть линзы с регулируемой фокусировкой.

Он оснащён двумя динамиками и двумя микрофонами с системой шумо и эхоподавления. HTC Vive Flow поставляется без пульта управления. Вместо него выступает смартфон. Шлем имеет Bluetooth 5.0, Wi-Fi и поддержку Miracast.

Питается новинка через порт USB-C. HTC удалось снизить энергопотребление шлема до 7,5 Вт. Это позволяет заряжать гаджет от пауэрбанка или смартфона. Стоит отметить наличие функции горячей замены питания. Она позволяет в течение 5 минут переключить шлем на другой источник питания.

Шлем имеет 4 ГБ оперативной памяти, а также накопитель на 64 ГБ и систему охлаждения. Новинка получила компактные габариты и вес в 189 грамм. Продажи HTC Vive Flow стартуют в ноябре, но предзаказать его уже можно уже сейчас. Цена — $499.

Любопытно что HTC разместила множество фотографий как самой гарнитуры, так и людей, использующих её. Однако оказалось, что компания решила не заморачиваться со съёмочным процессом, а просто использовала доступные в Сети фото и обработала их так, как ей нужно.

В целом в таком подходе нет ничего криминального, но на The Verge вышла новость на эту тему с заголовком «Мне трудно поверить, что ваше устройство хорошее, если вам нужно было фотошопить его на модели».