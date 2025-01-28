Google придбає частину XR бізнесу HTC за $250 млн

Google уклала угоду з тайванською компанією HTC про купівлю частини її XR-бізнесу за $250 млн. Угода включає переведення частини інженерного персоналу HTC VIVE до штату Google, а також надання прав на інтелектуальну власність, пов’язану з XR-технологіями.

Інженерний персонал HTC VIVE перейде до Google, що посилить експертизу компанії в області XR.

HTC збереже право використовувати та розвивати передані технології.

Google планує інтеграцію придбаних рішень для прискорення розвитку платформи Android XR, призначеної для гарнітур та окулярів доповненої та віртуальної реальності.

Цей крок Google є частиною стратегії зміцнення позицій на ринку XR, де домінують такі гіганти, як Apple та Meta. Розвиток XR-технологій стає ключовим напрямком великих гравців, які прагнуть створити екосистеми нового покоління.

Це вже не перша велика угода між Google та HTC. У 2017 році Google придбала мобільний підрозділ HTC за $1,1 млрд, що стало важливим етапом створення серії смартфонів Pixel. Google розраховує, що нова угода прискорить її розвиток в області XR та допоможе компанії конкурувати у сегменті технологій доповненої та віртуальної реальності.

HTC представила свій новий шолом віртуальної реальності Vive Flow. HTC Vive Flow оснащений двома дисплеями роздільною здатністю 1600×1600 пікселів. Екрани отримали частоту оновлення 75 Гц і кут огляду 100 градусів. > </ a>На кожній стороні гарнітури є лінзи з регульованим фокусуванням.



Він оснащений двома динаміками та двома мікрофонами із системою шумо та ехоподавлення. HTC Vive Flow постачається без пульта керування. Замість нього виступає смартфон. Шолом має Bluetooth 5.0, Wi-Fi та підтримку Miracast.

Живиться новинка через порт USB-C. HTC вдалося зменшити енергоспоживання шолома до 7,5 Вт. Це дозволяє заряджати гаджет від пауербанку чи смартфона. Варто відзначити наявність функції гарячої заміни живлення. Вона дозволяє протягом 5 хвилин переключити шолом на інше джерело живлення.

Шолом має 4 ГБ оперативної пам’яті, а також накопичувач на 64 ГБ та систему охолодження. Новинка отримала компактні габарити та вагу в 189 грам. Продаж HTC Vive Flow стартує в листопаді, але замовити його вже можна вже зараз. Ціна – $499.

Цікаво, що HTC розмістила безліч фотографій як самої гарнітури, так і людей, які її використовують. Загалом у такому підході немає нічого кримінального, але на The Verge вийшла новина на цю тему із заголовком «Мені важко повірити, що ваш пристрій хороший, якщо вам потрібно було фотошопити його на моделі».