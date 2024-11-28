Google будет выявлять некачественные приложения в Play Store

Google, возможно, тестирует новую функцию для Play Store, которая будет предупреждать пользователей о потенциально некачественных приложениях. Исследователи из Android Authority обнаружили упоминания о соответствующем инструменте в коде Play Store версии 43.7.19-31.

Функция будет анализировать приложения по следующим критериям:

Частота их удаления пользователями в сравнении с аналогами.

Ограниченность предоставляемых разработчиком данных.

Небольшое количество установок.

Судя по всему, предупреждения будут отображаться на странице приложения, а не перед его загрузкой. Такой подход выглядит оправданным, поскольку указанные критерии не всегда однозначно свидетельствуют о низком качестве. Например, некоторые приложения могут использоваться для узкой или одноразовой цели, что объясняет их ограниченную популярность или частое удаление.

Пока неясно, когда и в какой форме Google внедрит этот инструмент. Однако подобная функция могла бы помочь пользователям избегать загрузки программ с низкой ценностью или некачественным контентом.

Ранее

Недавно суд США выдал постоянный запрет, направленный на ослабление контроля Google над Android и Play Store, что является результатом антимонопольного иска Epic Games против Google. Суд обязал Google изменить свои подходы к альтернативным магазинам приложений, запретив антиконкурентные действия, которые предоставляли привилегии Google Play.

Решение судьи Джеймса Донато из Калифорнии ограничивает Google в выплатах и распределении доходов в пользу компаний, которые соглашались не использовать конкурентные платформы. В частности, это касается практики Google по заключению соглашений с производителями телефонов Android и разработчиками ПО, чтобы те не разрабатывали альтернативные магазины приложений. Акции материнской компании Google, Alphabet, упали более чем на 2% после объявления этой новости.

Иск, поданный Epic Games, касался того, что Google, используя доминирующее положение на рынке, препятствует конкуренции, включая выплаты производителям оборудования и разработчикам ПО, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений. В декабре 2023 года суд признал действия Google незаконными, установив связь между Google Play и Google Play Billing, а также назвав дистрибьюторские соглашения антиконкурентными.

Новое постановление суда может привести к изменению рынка приложений для Android в пользу независимых разработчиков. В частности, Google теперь запрещено:

Платить за эксклюзивный запуск приложений в Google Play

Платить за то, чтобы компании не конкурировали с Google Play

Оплачивать предварительную установку Google Play на устройствах

Обязывать разработчиков использовать Google Play Billing для платежей в приложениях

Запрещать разработчикам информировать пользователей о более дешевых предложениях на их сайтах

Также Google должно разрешить размещение конкурирующих магазинов приложений Android в Google Play. Google и Epic Games создадут комитет для решения технических вопросов, связанных с выполнением постановления суда.

Конфликт имел место из-за внутренних покупок, которые предлагала Epic Games в игре Fortnite. Компания бросила вызов контролю Google и Apple над распространением мобильных приложений. Нарушение ею правил двух монополистов повлекло удаление ее приложений и соответствующие судебные иски.