Google будет выявлять некачественные приложения в Play Store28.11.24
Google, возможно, тестирует новую функцию для Play Store, которая будет предупреждать пользователей о потенциально некачественных приложениях. Исследователи из Android Authority обнаружили упоминания о соответствующем инструменте в коде Play Store версии 43.7.19-31.
Функция будет анализировать приложения по следующим критериям:
- Частота их удаления пользователями в сравнении с аналогами.
- Ограниченность предоставляемых разработчиком данных.
- Небольшое количество установок.
Судя по всему, предупреждения будут отображаться на странице приложения, а не перед его загрузкой. Такой подход выглядит оправданным, поскольку указанные критерии не всегда однозначно свидетельствуют о низком качестве. Например, некоторые приложения могут использоваться для узкой или одноразовой цели, что объясняет их ограниченную популярность или частое удаление.
Пока неясно, когда и в какой форме Google внедрит этот инструмент. Однако подобная функция могла бы помочь пользователям избегать загрузки программ с низкой ценностью или некачественным контентом.
Ранее
Недавно суд США выдал постоянный запрет, направленный на ослабление контроля Google над Android и Play Store, что является результатом антимонопольного иска Epic Games против Google. Суд обязал Google изменить свои подходы к альтернативным магазинам приложений, запретив антиконкурентные действия, которые предоставляли привилегии Google Play.
Решение судьи Джеймса Донато из Калифорнии ограничивает Google в выплатах и распределении доходов в пользу компаний, которые соглашались не использовать конкурентные платформы. В частности, это касается практики Google по заключению соглашений с производителями телефонов Android и разработчиками ПО, чтобы те не разрабатывали альтернативные магазины приложений. Акции материнской компании Google, Alphabet, упали более чем на 2% после объявления этой новости.
Иск, поданный Epic Games, касался того, что Google, используя доминирующее положение на рынке, препятствует конкуренции, включая выплаты производителям оборудования и разработчикам ПО, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений. В декабре 2023 года суд признал действия Google незаконными, установив связь между Google Play и Google Play Billing, а также назвав дистрибьюторские соглашения антиконкурентными.
Новое постановление суда может привести к изменению рынка приложений для Android в пользу независимых разработчиков. В частности, Google теперь запрещено:
- Платить за эксклюзивный запуск приложений в Google Play
- Платить за то, чтобы компании не конкурировали с Google Play
- Оплачивать предварительную установку Google Play на устройствах
- Обязывать разработчиков использовать Google Play Billing для платежей в приложениях
- Запрещать разработчикам информировать пользователей о более дешевых предложениях на их сайтах
Также Google должно разрешить размещение конкурирующих магазинов приложений Android в Google Play. Google и Epic Games создадут комитет для решения технических вопросов, связанных с выполнением постановления суда.
Конфликт имел место из-за внутренних покупок, которые предлагала Epic Games в игре Fortnite. Компания бросила вызов контролю Google и Apple над распространением мобильных приложений. Нарушение ею правил двух монополистов повлекло удаление ее приложений и соответствующие судебные иски.
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Судя по всему, предупреждения в Google Play Store будут отображаться на странице приложения, а не перед его загрузкой. Такой подход выглядит оправданным, поскольку указанные критерии не всегда однозначно свидетельствуют о низком качестве
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