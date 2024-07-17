Голосовые звонки в мессенджерах могут скоро появиться в Android Auto

Google анонсировал открытие новой категории приложений «Связь» для автомобилей со встроенным Google. Эта категория будет включать одобренные приложения для обмена сообщениями и VoIP, которые водители смогут использовать во время управления автомобилем. До сих пор Google ограничивал возможности программ на этой платформе из соображений безопасности, чтобы минимизировать отвлечение водителей. Однако, учитывая популярность Android среди водителей, Google решил расширить функциональность платформы.

Приложения для обмена сообщениями позволят пользователям читать или отвечать на важные сообщения от личных или деловых контактов во время вождения. Для обеспечения безопасности голосовой помощник может использовать синтез речи для зачитывания входящих сообщений, а голосовой ввод позволит отправлять ответы. Полный ввод с клавиатуры будет доступен только при остановке автомобиля.

Приложения VoIP будут поддерживать только аудиозвонки, поскольку большинство автомобилей не оснащены камерами, направленными внутрь. Голосовые звонки позволят водителям принимать важные личные или рабочие вызовы во время движения. Некоторые VoIP-приложения могут поддерживать возможность начинать или принимать вызовы с помощью голосовых команд.

Водители смогут оставаться на связи с друзьями, семьей и коллегами, не отвлекаясь от дороги.

Голосовые функции и ограниченный пользовательский интерфейс помогут минимизировать риск отвлечения.

Многие пользователи уже выражают интерес к использованию таких приложений в своих автомобилях.

Точная дата выпуска новой категории приложений пока не объявлена, но Google отметил, что «Связь» появится «вскоре». Ожидается, что добавление приложений для обмена сообщениями и VoIP станет значительным шагом вперед для платформы Android Automotive.