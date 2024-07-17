Голосові дзвінки в месенджерах можуть незабаром з’явитися в Android Auto

Google анонсував відкриття нової категорії додатків “Зв’язок” для автомобілів із вбудованим Google. Ця категорія включатиме схвалені програми для обміну повідомленнями та VoIP, які водії зможуть використовувати під час керування автомобілем. Google досі обмежував можливості програм на цій платформі з міркувань безпеки, щоб мінімізувати відволікання водіїв. Однак, враховуючи популярність Android серед водіїв, Google вирішив розширити функціональність платформи.

Програми обміну повідомленнями дозволять користувачам читати або відповідати на важливі повідомлення від особистих або ділових контактів під час керування. Для забезпечення безпеки голосовий помічник може використовувати синтез промови для зачитування вхідних повідомлень, а голосове введення дозволить надсилати відповіді. Повне введення з клавіатури буде доступне лише при зупинці автомобіля.

Програми VoIP будуть підтримувати лише аудіодзвінки, оскільки більшість автомобілів не оснащені камерами, спрямованими всередину. Голосові дзвінки дозволять водіям приймати важливі особисті чи робочі дзвінки під час руху. Деякі програми VoIP можуть підтримувати можливість розпочинати або приймати дзвінки за допомогою голосових команд.

Водії зможуть залишатися на зв’язку з друзями, сім’єю та колегами, не відволікаючись від дороги.

Голосові функції та обмежений інтерфейс користувача допоможуть мінімізувати ризик відволікання.

Багато користувачів вже висловлюють інтерес до використання таких програм у своїх автомобілях.

Точну дату випуску нової категорії додатків поки не оголошено, але Google зазначив, що “Зв’язок” з’явиться “невдовзі”. Очікується, що додавання програм для обміну повідомленнями та VoIP стане значним кроком уперед для платформи Android Automotive.