Gigabyte B650E AORUS PRO X — материнская плата с двумя портами USB4 для платформы AMD AM5

Компания Gigabyte представила многофункциональную материнскую плату B650E AORUS PRO X USB4, которая оснащена двумя портами USB4 и предлагает передовые функции для полного использования преимуществ платформы AMD AM5. Плата поддерживает все современные процессоры AMD Ryzen для платформы AM5 и оснащена двумя портами USB4, каждый из которых имеет пропускную способность 40 Гбит/с, что позволяет мгновенно работать с устройствами USB4.

Наряду с высокоскоростным интерфейсом USB4, материнская плата B650E AORUS PRO X USB4 оснащена контроллером 2,5 GbE LAN и модулем Wi-Fi 7 с фирменными антеннами Gigabyte для сверхвысокого коэффициента усиления. Это обеспечивает быстрое и надежное сетевое подключение.

Плата также имеет несколько эксклюзивных инновационных решений на программно-аппаратном уровне, которые будут полезны для энтузиастов сборки ПК:

EZ-Debug Zone: Группа светодиодных индикаторов POST-кодов и кнопки управления для удобного поиска и устранения неисправностей при отладке системы.

WIFI EZ-Plug: Разъемы подключения антенн Wi-Fi-модуля объединены в одну колодку, что облегчает монтаж.

Sensor Panel Link: обеспечивает подключение фирменной сенсорной панели к встроенному видеовыходу для мониторинга системных параметров без дополнительных кабелей.

Sensor Panel Link: обеспечивает подключение фирменной сенсорной панели к встроенному видеовыходу для мониторинга системных параметров без дополнительных кабелей. PCIe EZ-Latch Plus, M.2 EZ-Latch Click и M.2 EZ-Latch Plus: Оперативная установка дискретной графической PCIe платы, твердотельного накопителя и радиаторов для M.2-устройств без инструментов.

Плата оснащена цифровым VRM-модулем (16-фазная схема питания до 80 А на каждую фазу) с интеллектуальным мониторингом ключевых параметров. Система охлаждения включает в себя новый радиатор, тепловую трубку прямого контакта с зоной VRM, и фирменный радиатор M.2 Thermal Guard для эффективного отвода тепла даже во время выполнения многозадачных и ресурсоемких приложений.

Материнская плата Gigabyte B650E AORUS PRO X USB4 будет доступна для заказа в начале июня 2024 года.