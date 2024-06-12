Gigabyte B650E AORUS PRO X – материнська плата з двома портами USB4 для платформи AMD AM512.06.24
Компанія Gigabyte представила багатофункціональну материнську плату B650E AORUS PRO X USB4, яка має два порти USB4 і пропонує передові функції для повного використання переваг платформи AMD AM5. Плата підтримує всі сучасні процесори AMD Ryzen для платформи AM5 та оснащена двома портами USB4, кожен з яких має пропускну здатність 40 Гбіт/с, що дозволяє миттєво працювати з USB4 пристроями.
Поряд із високошвидкісним інтерфейсом USB4, материнська плата B650E AORUS PRO X USB4 оснащена контролером 2,5 GbE LAN та модулем Wi-Fi 7 з фірмовими антенами Gigabyte для надвисокого коефіцієнта посилення. Це забезпечує швидке та надійне мережне підключення.
Плата також має кілька ексклюзивних інноваційних рішень на програмно-апаратному рівні, які будуть корисні для ентузіастів збирання ПК:
- EZ-Debug Zone: Група світлодіодних індикаторів POST-кодів та кнопки управління для зручного пошуку та усунення несправностей при налагодженні системи.
- WIFI EZ-Plug: Роз’єми підключення антен Wi-Fi-модуля об’єднані в одну колодку, що полегшує монтаж.
Sensor Panel Link: забезпечує підключення фірмової сенсорної панелі до вбудованого відеовиходу для моніторингу системних параметрів без додаткових кабелів.
- PCIe EZ-Latch Plus, M.2 EZ-Latch Click та M.2 EZ-Latch Plus: Оперативне встановлення дискретної графічної PCIe плати, твердотільного накопичувача та радіаторів для M.2-пристроїв без інструментів.
Плата оснащена цифровим VRM-модулем (16-фазна схема живлення до 80 А на кожну фазу) з інтелектуальним моніторингом ключових параметрів. Система охолодження включає новий радіатор, теплову трубку прямого контакту з зоною VRM, і фірмовий радіатор M.2 Thermal Guard для ефективного відведення тепла навіть під час виконання багатозадачних і ресурсомістких додатків.
Материнська плата Gigabyte B650E AORUS PRO X USB4 буде доступна для замовлення на початку червня 2024 року.
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