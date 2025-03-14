Генеральным директором Intel стал Лип-Бу Тан

Intel назначила нового генерального директора в непростое для себя время. С 18 марта эту должность займет Лип-Бу Тан, сменив временных руководителей Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус, которые возглавили компанию после неожиданного ухода Пата Гелсингера в конце прошлого года. До прихода Тана обязанности генерального директора Intel временно исполняли Дэвид Цинснер и Мишель Джонстон Хольтхаус.

Тан сменил на посту генерального директора Пэта Гелсингера, который ушёл из компании в декабре прошлого года. Гелсингер возглавлял Intel в течение четырёх не самых успешных для компании лет. Новый гендир состоял в совете директоров Intel, но вышел из него в прошлом году, сославшись на другие обязательства.

Тан уже работал в совете директоров Intel, но покинул его в августе 2024 года, официально объяснив это личными обстоятельствами. Однако источники утверждали, что причиной ухода стало его недовольство осторожной стратегией компании. Теперь он возвращается, чтобы возглавить Intel в период кризиса.

Тан имеет богатый опыт в сфере полупроводников и программного обеспечения. Более десяти лет он возглавлял Cadence Design Systems, а также занимал пост в совете директоров компании в течение 19 лет. Помимо этого, он является основателем инвестиционного фонда Walden Catalyst Ventures.

Назначение нового CEO – важный шаг, однако проблемы Intel требуют более масштабных решений. Компания сталкивается с последствиями неудачных разработок, сокращениями персонала и рыночной конкуренцией. В январе Intel объявила, что отказывается от выпуска чипа Falcon Shores, который должен был стать ключевым продуктом в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

За семь лет Тан стал четвёртым постоянным генеральным директором Intel. После отставки Брайана Кржанича в 2018 году компанию к началу следующего года компанию возглавил Боб Свон. Он покинул Intel два года спустя, и новым гендиром стал Гелсингер.