Генеральним директором Intel став Ліп-Бу Тан

Intel призначила нового генерального директора у непростий для себе час. З 18 березня цю посаду обійме Ліп-Бу Тан, змінивши тимчасових керівників Девіда Зінснера та Мішель Джонстон Холтхаус, які очолили компанію після несподіваного відходу Пата Гелсінгера наприкінці минулого року. До приходу Тана обов’язки генерального директора Intel тимчасово виконували Девід Цінснер та Мішель Джонстон Хольтхаус.

Тан змінив на посаді генерального директора Пета Гелсінгера, який пішов з компанії в грудні минулого року. Гелсінгер очолював Intel протягом чотирьох не найуспішніших для компанії років. Новий гендир перебував у раді директорів Intel, але вийшов із нього минулого року, пославшись на інші зобов’язання.

Тан вже працював у раді директорів Intel, але залишив його в серпні 2024 року, офіційно пояснивши це особистими обставинами. Однак джерела стверджували, що причиною відходу стало його невдоволення обережною стратегією компанії. Тепер він повертається, щоб очолити Intel у період кризи.

Тан має багатий досвід у сфері напівпровідників та програмного забезпечення. Більше десяти років він очолював Cadence Design Systems, а також обіймав посаду у раді директорів компанії протягом 19 років. Крім того, він є засновником інвестиційного фонду Walden Catalyst Ventures.

Призначення нового CEO – важливий крок, проте проблеми Intel потребують масштабніших рішень. Компанія стикається з наслідками невдалих розробок, скороченнями персоналу та ринковою конкуренцією. У січні Intel оголосила, що відмовляється від випуску чіпа Falcon Shores, який мав стати ключовим продуктом у сфері штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

За сім років Тан став четвертим постійним генеральним директором Intel. Після відставки Браяна Кржанича у 2018 році компанію на початок наступного року компанію очолив Боб Свон. Він залишив Intel через два роки, і новим гендиром став Гелсінгер.