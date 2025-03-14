Генеральним директором Intel став Ліп-Бу Тан14.03.25
Intel призначила нового генерального директора у непростий для себе час. З 18 березня цю посаду обійме Ліп-Бу Тан, змінивши тимчасових керівників Девіда Зінснера та Мішель Джонстон Холтхаус, які очолили компанію після несподіваного відходу Пата Гелсінгера наприкінці минулого року. До приходу Тана обов’язки генерального директора Intel тимчасово виконували Девід Цінснер та Мішель Джонстон Хольтхаус.
Тан змінив на посаді генерального директора Пета Гелсінгера, який пішов з компанії в грудні минулого року. Гелсінгер очолював Intel протягом чотирьох не найуспішніших для компанії років. Новий гендир перебував у раді директорів Intel, але вийшов із нього минулого року, пославшись на інші зобов’язання.
Тан вже працював у раді директорів Intel, але залишив його в серпні 2024 року, офіційно пояснивши це особистими обставинами. Однак джерела стверджували, що причиною відходу стало його невдоволення обережною стратегією компанії. Тепер він повертається, щоб очолити Intel у період кризи.
Тан має багатий досвід у сфері напівпровідників та програмного забезпечення. Більше десяти років він очолював Cadence Design Systems, а також обіймав посаду у раді директорів компанії протягом 19 років. Крім того, він є засновником інвестиційного фонду Walden Catalyst Ventures.
Призначення нового CEO – важливий крок, проте проблеми Intel потребують масштабніших рішень. Компанія стикається з наслідками невдалих розробок, скороченнями персоналу та ринковою конкуренцією. У січні Intel оголосила, що відмовляється від випуску чіпа Falcon Shores, який мав стати ключовим продуктом у сфері штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.
За сім років Тан став четвертим постійним генеральним директором Intel. Після відставки Браяна Кржанича у 2018 році компанію на початок наступного року компанію очолив Боб Свон. Він залишив Intel через два роки, і новим гендиром став Гелсінгер.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Генеральним директором Intel став Ліп-Бу Тан Intel бізнес
Ліп-Бу Тан вже працював у раді директорів Intel, але залишив його у серпні 2024 року, офіційно пояснивши це особистими обставинами
Bluesky дозволила завантажувати більш тривалі відео відео соціальні мережі
Bluesky розширив можливості для авторів, збільшивши максимальну довжину відео до трьох хвилин. Раніше користувачі могли публікувати ролики не довші за одну хвилину.
Генеральним директором Intel став Ліп-Бу Тан
Bluesky дозволила завантажувати більш тривалі відео
Події Google Calendar можна буде додавати прямо з листів до Gmail
Microsoft замінить Remote Desktop на Windows App
Акції Tesla рекордно впали в ціні з 2020 року – на 15%
Ігровий монітор Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG оснащений матрицею 4K, 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс
Google Find My Device дозволить ділитися місцем розташування з кількома користувачами
Harley-Davidson випустила свій найпотужніший серійний мотоцикл
Армія США відмовляється від GPS і починає розробку альтернативної системи навігації
Нові Apple Mac Studio побудовані на платформі M3 Ultra