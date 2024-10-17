Геймпад портативных консолей стал удобнее для набора текста в Windows 11

Microsoft добавила новые функции в последнюю версию Windows 11, в том числе экранную клавиатуру, оптимизированную для управления геймпадом. Это нововведение направлено на улучшение взаимодействия для владельцев портативных игровых устройств, таких как ASUS ROG Ally или Lenovo Legion Go, а также пользователей, предпочитающих играть на ПК с дивана, используя контроллеры.

Основные особенности:

Экранная клавиатура для геймпадов: В новой раскладке можно вводить текст и перемещаться по экрану с помощью контроллера Xbox. Это делает набор текста более удобным для тех, кто управляет системой через геймпад.

Это делает набор текста более удобным для тех, кто управляет системой через геймпад. Распространение обновления: Новая функция уже доступна для тестирования в Windows 11 Preview Build 22631.4387, где пользователи могут опробовать изменения перед их официальным выпуском.

Другие обновления:

Система уведомлений получила доработки, что сделало её работу более удобной и наглядной.

Доступ к Phone Link из меню «Пуск»: Теперь пользователи смогут быстрее открыть приложение Phone Link, которое интегрирует возможности управления смартфоном на компьютере.

Переназначение клавиши Copilot: Появилась возможность перепрограммировать кнопку Copilot, назначив на неё другие функции по своему усмотрению.

В обновлении Windows 11 24H2 появилась поддержка файловой системы ReFS (Resilient File System) на обычных компьютерах, что ранее было доступно только в версиях для серверов, таких как Windows Server. Одной из ключевых новых функций стало клонирование блоков (Block Cloning), что позволяет значительно ускорить операции копирования файлов.

ReFS была впервые представлена Microsoft в 2012 году и предназначена для серверных приложений и больших файловых хранилищ. Она обеспечивает высокую устойчивость к сбоям и повреждениям данных благодаря встроенной проверке целостности и автоматическому резервному копированию. Если файловая система сталкивается с повреждениями, она изолирует только повреждённые данные, сохраняя при этом целостность остальной информации.

В Windows 11 ReFS представлена в формате Dev Drive, который нацелен на разработчиков и профессионалов. Microsoft заявляет, что новая файловая система может повысить производительность при копировании файлов. Например, копирование файла объёмом 1 ГБ с использованием ReFS происходит на 94% быстрее, чем с использованием традиционной NTFS, что особенно заметно при работе с большими объёмами данных.

Однако ReFS нельзя использовать для установки операционной системы — её основная роль остаётся в оптимизации работы с файлами и улучшении производительности при работе с хранилищами. Вдобавок ReFS может автоматически управлять различными уровнями хранения, оптимизируя баланс между производительностью и вместимостью, что особенно актуально при использовании SSD и HDD.

Несмотря на явные преимущества ReFS, её польза на обычных домашних ПК может быть ограничена, если отсутствует многодисковый массив или необходимость работы с большими объёмами данных, как в серверных системах.