Геймпад портативных консолей стал удобнее для набора текста в Windows 1117.10.24
Microsoft добавила новые функции в последнюю версию Windows 11, в том числе экранную клавиатуру, оптимизированную для управления геймпадом. Это нововведение направлено на улучшение взаимодействия для владельцев портативных игровых устройств, таких как ASUS ROG Ally или Lenovo Legion Go, а также пользователей, предпочитающих играть на ПК с дивана, используя контроллеры.
Основные особенности:
- Экранная клавиатура для геймпадов: В новой раскладке можно вводить текст и перемещаться по экрану с помощью контроллера Xbox. Это делает набор текста более удобным для тех, кто управляет системой через геймпад.
- Распространение обновления: Новая функция уже доступна для тестирования в Windows 11 Preview Build 22631.4387, где пользователи могут опробовать изменения перед их официальным выпуском.
Другие обновления:
- Система уведомлений получила доработки, что сделало её работу более удобной и наглядной.
- Доступ к Phone Link из меню «Пуск»: Теперь пользователи смогут быстрее открыть приложение Phone Link, которое интегрирует возможности управления смартфоном на компьютере.
- Переназначение клавиши Copilot: Появилась возможность перепрограммировать кнопку Copilot, назначив на неё другие функции по своему усмотрению.
В обновлении Windows 11 24H2 появилась поддержка файловой системы ReFS (Resilient File System) на обычных компьютерах, что ранее было доступно только в версиях для серверов, таких как Windows Server. Одной из ключевых новых функций стало клонирование блоков (Block Cloning), что позволяет значительно ускорить операции копирования файлов.
ReFS была впервые представлена Microsoft в 2012 году и предназначена для серверных приложений и больших файловых хранилищ. Она обеспечивает высокую устойчивость к сбоям и повреждениям данных благодаря встроенной проверке целостности и автоматическому резервному копированию. Если файловая система сталкивается с повреждениями, она изолирует только повреждённые данные, сохраняя при этом целостность остальной информации.
В Windows 11 ReFS представлена в формате Dev Drive, который нацелен на разработчиков и профессионалов. Microsoft заявляет, что новая файловая система может повысить производительность при копировании файлов. Например, копирование файла объёмом 1 ГБ с использованием ReFS происходит на 94% быстрее, чем с использованием традиционной NTFS, что особенно заметно при работе с большими объёмами данных.
Однако ReFS нельзя использовать для установки операционной системы — её основная роль остаётся в оптимизации работы с файлами и улучшении производительности при работе с хранилищами. Вдобавок ReFS может автоматически управлять различными уровнями хранения, оптимизируя баланс между производительностью и вместимостью, что особенно актуально при использовании SSD и HDD.
Несмотря на явные преимущества ReFS, её польза на обычных домашних ПК может быть ограничена, если отсутствует многодисковый массив или необходимость работы с большими объёмами данных, как в серверных системах.
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Геймпад портативных консолей стал удобнее для набора текста в Windows 11Windows клавиатура консоль обновление
Microsoft добавила новые функции в последнюю версию Windows 11, в том числе экранную клавиатуру, оптимизированную для управления геймпадом.
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