Обновление Windows 11 ускорит копирование файлов

В обновлении Windows 11 24H2 появилась поддержка файловой системы ReFS (Resilient File System) на обычных компьютерах, что ранее было доступно только в версиях для серверов, таких как Windows Server. Одной из ключевых новых функций стало клонирование блоков (Block Cloning), что позволяет значительно ускорить операции копирования файлов.

ReFS была впервые представлена Microsoft в 2012 году и предназначена для серверных приложений и больших файловых хранилищ. Она обеспечивает высокую устойчивость к сбоям и повреждениям данных благодаря встроенной проверке целостности и автоматическому резервному копированию. Если файловая система сталкивается с повреждениями, она изолирует только повреждённые данные, сохраняя при этом целостность остальной информации.

В Windows 11 ReFS представлена в формате Dev Drive, который нацелен на разработчиков и профессионалов. Microsoft заявляет, что новая файловая система может повысить производительность при копировании файлов. Например, копирование файла объёмом 1 ГБ с использованием ReFS происходит на 94% быстрее, чем с использованием традиционной NTFS, что особенно заметно при работе с большими объёмами данных.

Однако ReFS нельзя использовать для установки операционной системы — её основная роль остаётся в оптимизации работы с файлами и улучшении производительности при работе с хранилищами. Вдобавок ReFS может автоматически управлять различными уровнями хранения, оптимизируя баланс между производительностью и вместимостью, что особенно актуально при использовании SSD и HDD.

Несмотря на явные преимущества ReFS, её польза на обычных домашних ПК может быть ограничена, если отсутствует многодисковый массив или необходимость работы с большими объёмами данных, как в серверных системах.