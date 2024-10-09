Обновление Windows 11 ускорит копирование файлов09.10.24
В обновлении Windows 11 24H2 появилась поддержка файловой системы ReFS (Resilient File System) на обычных компьютерах, что ранее было доступно только в версиях для серверов, таких как Windows Server. Одной из ключевых новых функций стало клонирование блоков (Block Cloning), что позволяет значительно ускорить операции копирования файлов.
ReFS была впервые представлена Microsoft в 2012 году и предназначена для серверных приложений и больших файловых хранилищ. Она обеспечивает высокую устойчивость к сбоям и повреждениям данных благодаря встроенной проверке целостности и автоматическому резервному копированию. Если файловая система сталкивается с повреждениями, она изолирует только повреждённые данные, сохраняя при этом целостность остальной информации.
В Windows 11 ReFS представлена в формате Dev Drive, который нацелен на разработчиков и профессионалов. Microsoft заявляет, что новая файловая система может повысить производительность при копировании файлов. Например, копирование файла объёмом 1 ГБ с использованием ReFS происходит на 94% быстрее, чем с использованием традиционной NTFS, что особенно заметно при работе с большими объёмами данных.
Однако ReFS нельзя использовать для установки операционной системы — её основная роль остаётся в оптимизации работы с файлами и улучшении производительности при работе с хранилищами. Вдобавок ReFS может автоматически управлять различными уровнями хранения, оптимизируя баланс между производительностью и вместимостью, что особенно актуально при использовании SSD и HDD.
Несмотря на явные преимущества ReFS, её польза на обычных домашних ПК может быть ограничена, если отсутствует многодисковый массив или необходимость работы с большими объёмами данных, как в серверных системах.
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Microsoft заявляет, что новая файловая система может повысить производительность при копировании файлов.
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