Оновлення Windows 11 прискорить копіювання файлів09.10.24
В оновленні Windows 11 24H2 з’явилася підтримка файлової системи ReFS (Resilient File System) на звичайних комп’ютерах, що раніше було доступне лише у версіях для серверів, таких як Windows Server. Однією з нових ключових функцій стало клонування блоків (Block Cloning), що дозволяє значно прискорити операції копіювання файлів.
ReFS була вперше представлена Microsoft у 2012 році і призначена для серверних програм та великих файлових сховищ. Вона забезпечує високу стійкість до збоїв та пошкоджень даних завдяки вбудованій перевірці цілісності та автоматичному резервному копіюванню. Якщо файлова система стикається з пошкодженнями, вона ізолює лише пошкоджені дані, зберігаючи цілісність іншої інформації.
У Windows 11 ReFS представлена у форматі Dev Drive, який націлений на розробників та професіоналів. Microsoft заявляє, що нова файлова система може підвищити продуктивність під час копіювання файлів. Наприклад, копіювання файлу об’ємом 1 ГБ з використанням ReFS відбувається на 94% швидше, ніж з використанням традиційної NTFS, що особливо помітно під час роботи з великими обсягами даних.
Однак ReFS не можна використовувати для встановлення операційної системи – її основна роль залишається в оптимізації роботи з файлами та покращенні продуктивності при роботі зі сховищами. Крім того, ReFS може автоматично керувати різними рівнями зберігання, оптимізуючи баланс між продуктивністю та місткістю, що особливо актуально при використанні SSD та HDD.
Незважаючи на явні переваги ReFS, її користь на звичайних домашніх ПК може бути обмежена, якщо відсутній багатодисковий масив або необхідність роботи з великими обсягами даних, як у серверних системах.
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