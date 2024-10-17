Геймпад портативних консолей став зручнішим для набору тексту в Windows 11

Microsoft додала нові функції в останню версію Windows 11, зокрема екранну клавіатуру, оптимізовану для керування геймпадом. Це нововведення спрямоване на покращення взаємодії для власників портативних ігрових пристроїв, таких як ASUS ROG Ally або Lenovo Legion Go, а також користувачів, які воліють грати на ПК з дивана, використовуючи контролери.

Основні особливості:

Екранна клавіатура для геймпадів: У новій розкладці можна вводити текст і переміщатися екраном за допомогою контролера Xbox. Це робить набір тексту зручнішим для тих, хто керує системою через геймпад.

Це робить набір тексту зручнішим для тих, хто керує системою через геймпад. Поширення оновлення: Нова функція вже доступна для тестування у Windows 11 Preview Build 22631.4387, де користувачі можуть випробувати зміни перед їх офіційним випуском.

Інші оновлення:

Система повідомлень отримала доопрацювання, що зробило її роботу зручнішою та наочнішою.

Доступ до Phone Link з меню «Пуск»: Тепер користувачі зможуть швидше відкрити програму Phone Link, яка інтегрує можливості керування смартфоном на комп’ютері.

Переназначення клавіші Copilot: З’явилася можливість перепрограмувати кнопку Copilot, призначивши на неї інші функції на власний розсуд.

В оновленні Windows 11 24H2 з’явилася підтримка файлової системи ReFS (Resilient File System) на звичайних комп’ютерах, що раніше було доступно лише у версіях для серверів, таких як Windows Server. Однією з нових ключових функцій стало клонування блоків (Block Cloning), що дозволяє значно прискорити операції копіювання файлів.

ReFS була вперше представлена ​​Microsoft у 2012 році і призначена для серверних програм та великих файлових сховищ. Вона забезпечує високу стійкість до збоїв та пошкоджень даних завдяки вбудованій перевірці цілісності та автоматичному резервному копіюванню. Якщо файлова система стикається з пошкодженнями, вона ізолює лише пошкоджені дані, зберігаючи цілісність іншої інформації.

У Windows 11 ReFS представлена ​​у форматі Dev Drive, який націлений на розробників та професіоналів. Microsoft заявляє, що нова файлова система може підвищити продуктивність під час копіювання файлів. Наприклад, копіювання файлу об’ємом 1 ГБ з використанням ReFS відбувається на 94% швидше, ніж з використанням традиційної NTFS, що особливо помітно під час роботи з великими обсягами даних.

Однак ReFS не можна використовувати для встановлення операційної системи – її основна роль залишається в оптимізації роботи з файлами та покращенні продуктивності при роботі зі сховищами. Крім того, ReFS може автоматично керувати різними рівнями зберігання, оптимізуючи баланс між продуктивністю та місткістю, що особливо актуально при використанні SSD та HDD.

Незважаючи на явні переваги ReFS, її користь на звичайних домашніх ПК може бути обмежена, якщо відсутній багатодисковий масив або необхідність роботи з великими обсягами даних, як у серверних системах.