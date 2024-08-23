Gamescom 2024: три новых монитора ASUS Republic of Gamers имеют экраны 1440p с повышенными частотами

На выставке Gamescom 2024 ASUS Republic of Gamers представила три новых игровых монитора с разрешением 2560×1440 пикселей и высокой частотой обновления.

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP оснащён 26,5-дюймовой WOLED-панелью с антибликовым покрытием, временем отклика 0,03 мс и максимальной частотой обновления 480 Гц. Устройство также выделяется новым расположением субпикселей RWGB для улучшенного отображения текста. Цена за границей начинается от $999.

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG использует 26,5-дюймовую QD-OLED матрицу с частотой обновления 360 Гц и временем отклика 0,03 мс. Эта модель также получила обновлённую конструкцию радиатора для более эффективного охлаждения и USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт.

ASUS ROG Swift 360 Hz PG27AQNR создан на базе новой платформы от MediaTek и Nvidia, поддерживающей технологию G-Sync. Этот 27-дюймовый IPS-монитор с частотой 360 Гц предлагает порты DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и USB-порт для обновления прошивки.