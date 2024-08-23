Gamescom 2024: три нові монітори ASUS Republic of Gamers мають екрани 1440p з підвищеними частотами

На виставці Gamescom 2024 ASUS Republic of Gamers представила три нові ігрові монітори з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів і високою частотою оновлення.

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP оснащений 26,5-дюймовою WOLED-панеллю з покриттям антивідблиску, часом відгуку 0,03 мс і максимальною частотою оновлення 480 Гц. Пристрій також виділяється новим розташуванням субпікселів RWGB для покращення відображення тексту. Ціна за кордоном починається від $999.

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG використовує 26,5-дюймову матрицю QD-OLED з частотою оновлення 360 Гц і часом відгуку 0,03 мс. Ця модель також отримала оновлену конструкцію радіатора для більш ефективного охолодження та USB Type-C із підтримкою Power Delivery до 90 Вт.

ASUS ROG Swift 360 Hz PG27AQNR створений на базі нової платформи від MediaTek та Nvidia, що підтримує технологію G-Sync. Цей 27-дюймовий IPS-монітор із частотою 360 Гц пропонує порти DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 та USB-порт для оновлення прошивки.