Ford Mustang Mach-E выпустили в версии для NASCAR04.02.25
Компания Ford представила полностью электрический прототип гоночного автомобиля NASCAR, который внешне напоминает кроссовер Mustang Mach-E, но с технической точки зрения является совершенно другой машиной.
В основе конструкции лежит карбоновый монокок, аналогичный тем, что используются в профессиональных гоночных болидах. Подвеска, тормозная система, рулевое управление и колёса заимствованы у автомобилей серии NASCAR Cup Series. В движение прототип приводит батарея ёмкостью 78 кВт·ч и три электромотора. Хотя точные характеристики силовой установки не раскрываются, предыдущий электрический прототип NASCAR 2024 года с похожей конфигурацией развивал мощность 1341 л.с. (1000 кВт), что позволяет предположить схожие показатели у новой версии.
Дизайн автомобиля включает аэродинамический обвес с массивным задним крылом, а его окраска выполнена в стиле Mustang Dark Horse, который участвует в сезоне NASCAR Cup Series 2024 года. В салоне установлен каркас безопасности, а водительское сиденье смещено ближе к центру.
Прототип пополнит линейку демонстрационных машин Ford Performance, среди которых уже представлены SuperTruck, SuperVan 4.2, Super Cobra Jet 1800 и Mustang Mach-E 1400. Последний разработан совместно с мастерской RTR Vehicles и оснащён семью электрическими двигателями, суммарная мощность которых достигает 1419 л.с.
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Ford Mustang Mach-E выпустили в версии для NASCAR Ford автомобиль спорт электротранспорт
Компания Ford представила полностью электрический прототип гоночного автомобиля NASCAR, который внешне напоминает кроссовер Mustang Mach-E, но с технической точки зрения является совершенно другой машиной.
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