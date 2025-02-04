Ford Mustang Mach-E випустили у версії для NASCAR04.02.25
Компанія Ford представила повністю електричний прототип гоночного автомобіля NASCAR, що зовні нагадує кросовер Mustang Mach-E, але з технічної точки зору є зовсім іншою машиною.
В основі конструкції лежить карбоновий монокок, аналогічний тим, що використовуються у професійних гоночних болідах. Підвіска, гальмівна система, кермо та колеса запозичені у автомобілів серії NASCAR Cup Series. У рух прототип наводить батарея ємністю 78 кВт·год і три електромотори. Хоча точні характеристики силової установки не розкриваються, попередній електричний прототип NASCAR 2024 зі схожою конфігурацією розвивав потужність 1341 к.с. (1000 кВт), що дозволяє припустити схожі показники нової версії.
Дизайн автомобіля включає аеродинамічний обвіс з масивним заднім крилом, а його фарбування виконане в стилі Mustang Dark Horse, який бере участь у сезоні NASCAR Cup Series 2024 року. У салоні встановлений каркас безпеки, а сидіння водія зміщене ближче до центру.
Прототип поповнить лінійку демонстраційних машин Ford Performance, серед яких вже представлені SuperTruck, SuperVan 4.2, Super Cobra Jet 1800 та Mustang Mach-E 1400. Останній розроблений спільно з майстернею RTR Vehicles і оснащений сімома електричними двигунами, сумарна потужність яких досягає 1419.
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Ford Mustang Mach-E випустили у версії для NASCAR Ford автомобіль електротранспорт спорт
Компанія Ford представила повністю електричний прототип гоночного автомобіля NASCAR, що зовні нагадує кросовер Mustang Mach-E, але з технічної точки зору є зовсім іншою машиною.
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