Флагманский смартфон HMD Skyline позволит самостоятельно заменить экран и аккумулятор18.07.24
Компания HMD анонсировала новый смартфон под своим брендом — HMD Skyline. Топовая модель производителя получила дизайн в стиле Nokia N9 и отличается ремонтопригодностью «2-го поколения». По словам HMD, пользователи смогут самостоятельно менять экран устройства или батарею с помощью наборов инструментов iFixit.
HMD Skyline оснащен 6.5-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. В верхней части панели находится отверстие для фронтальной камеры на 50 Мпикс с автофокусом. Основная камера включает три датчика: 108 МП, 13 МП (широкоугольный объектив) и 50 МП (телеобъектив с 2х зумом).
Смартфон работает на чипе Snapdragon 7 Gen 2 и питается от батареи емкостью 4600 мАч. Из коробки устройство поставляется с операционной системой Android 14. HMD обещает обновления ОС в течение 2 лет и патчи безопасности в течение 3 лет.
HMD Skyline будет стоить €499. Дата начала продаж пока не объявлена.
Новинка появится в украинской продаже в сентябре по цене 23 000 грн. В наличии будет только чёрный цвет и лишь одна модификация памяти с 12+256 ГБ.
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HMD Skyline оснащен 6.5-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. В верхней части панели находится отверстие для фронтальной камеры на 50 Мпикс с автофокусом
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