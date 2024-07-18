Флагманський смартфон HMD Skyline дозволяє самостійно замінити екран та акумулятор. Вартість в Україні – 23 000 грн18.07.24
Компанія HMD анонсувала новий смартфон під своїм брендом – HMD Skyline. Топова модель виробника отримала дизайн у стилі Nokia N9 та відрізняється ремонтопридатністю «2-го покоління». За словами HMD, користувачі зможуть самостійно змінювати екран пристрою або батарею за допомогою наборів інструментів iFixit.
HMD Skyline оснащений 6.5-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 144 Гц. У верхній частині панелі знаходиться отвір для передньої камери на 50 Мпікс з автофокусом. Основна камера включає три датчики: 108 МП, 13 МП (ширококутний об’єктив) та 50 МП (телеоб’єктив з 2х зумом).
Смартфон працює на чіпі Snapdragon 7 Gen 2 та живиться від батареї ємністю 4600 мАг. З коробки пристрій поставляється з операційною системою Android 14. HMD обіцяє оновлення операційної системи протягом 2 років і патчі безпеки протягом 3 років.
Як виявилося, це перший Android-смартфон на ринку, який підтримує новий стандарт зарядки Qi2.Q Технологія бездротової зарядки нового покоління включає магнітний профіль живлення. Пристрої Qi2 працюють з аксесуарами, що підтримують зарядку Apple MagSafe.
HMD Skyline коштуватиме 499 євро. Дата початку продажів поки що не оголошена.
Смартфон HMD Skyline з’явиться в українському продажу у вересні за ціною 23 000 грн. В наявності буде лише чорний колір та лише одна модифікація пам’яті з 12+256 ГБ.
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Флагманський смартфон HMD Skyline дозволяє самостійно замінити екран та акумулятор. Вартість в Україні – 23 000 грнHMD ремонт смартфон
HMD Skyline оснащений 6.5-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 144 Гц. У верхній частині панелі знаходиться отвір для фронтальної камери на 50 Мпікс з автофокусом