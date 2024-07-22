Флагманский планшет OnePlus Pad 2 получил 12,1-дюймовый 144 Гц экран, Snapdragon 8 Gen 3 и батарею 9510 мАч22.07.24
OnePlus анонсировала новый флагманский планшет OnePlus Pad 2. Он имеет тонкий корпус толщиной 6,49 мм и весом 584 г. Спереди планшет оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2120 x 3000 пикселей и частотой обновления 144 Гц, что делает его идеальным для мультимедиа и игр. Внутри устройства установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий высокую производительность.
На тыльной стороне OnePlus Pad 2 размещена 13-мегапиксельная камера со вспышкой, а спереди — 5-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор емкостью 9510 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, однако зарядное устройство в комплект не входит. Планшет работает на базе OxygenOS, основанной на Android 14.
Среди дополнительных функций — поддержка стилуса OnePlus Stylo 2 и клавиатуры Smart Keyboard, а также наличие шести динамиков и функции камеры с искусственным интеллектом. OnePlus Pad 2 доступен в одном цвете Nimbus Gray и стоит 550 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Предзаказы уже открыты, а продажи начнутся 30 июля.
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