Флагманський планшет OnePlus Pad 2 отримав 12,1-дюймовий 144 Гц екран, Snapdragon 8 Gen 3 та батарею 9510 мАг

OnePlus анонсувала новий флагманський планшет OnePlus Pad 2. Він має тонкий корпус товщиною 6,49 мм і вагою 584 г. Спереду планшет оснащений 12,1-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2120 x 3000 пікселів і частотою оновлення для мультимедіа та ігор. Усередині пристрою встановлено флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3, що забезпечує високу продуктивність.

На тильній стороні OnePlus Pad 2 розміщена 13-мегапіксельна камера зі спалахом, а спереду – 5-мегапіксельна фронтальна камера. Акумулятор ємністю 9510 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 67 Вт, проте зарядний пристрій в комплект не входить. Планшет працює на базі OxygenOS, що базується на Android 14.

Серед додаткових функцій – підтримка стілусу OnePlus Stylo 2 та клавіатури Smart Keyboard, а також наявність шести динаміків та функції камери зі штучним інтелектом. OnePlus Pad 2 доступний в одному кольорі Nimbus Gray і коштує 550 доларів за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Замовлення вже відкрито, а продажі розпочнуться 30 липня.