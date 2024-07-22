Флагманський планшет OnePlus Pad 2 отримав 12,1-дюймовий 144 Гц екран, Snapdragon 8 Gen 3 та батарею 9510 мАг22.07.24
OnePlus анонсувала новий флагманський планшет OnePlus Pad 2. Він має тонкий корпус товщиною 6,49 мм і вагою 584 г. Спереду планшет оснащений 12,1-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2120 x 3000 пікселів і частотою оновлення для мультимедіа та ігор. Усередині пристрою встановлено флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3, що забезпечує високу продуктивність.
На тильній стороні OnePlus Pad 2 розміщена 13-мегапіксельна камера зі спалахом, а спереду – 5-мегапіксельна фронтальна камера. Акумулятор ємністю 9510 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 67 Вт, проте зарядний пристрій в комплект не входить. Планшет працює на базі OxygenOS, що базується на Android 14.
Серед додаткових функцій – підтримка стілусу OnePlus Stylo 2 та клавіатури Smart Keyboard, а також наявність шести динаміків та функції камери зі штучним інтелектом. OnePlus Pad 2 доступний в одному кольорі Nimbus Gray і коштує 550 доларів за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Замовлення вже відкрито, а продажі розпочнуться 30 липня.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Розкажемо про дуже «швидку» кишеню-корпус Ugreen M2 CM642 для твердотільних накопичувачів. Начебто утилітарна річ, але виявилося, що дуже цікава
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Флагманський планшет OnePlus Pad 2 отримав 12,1-дюймовий 144 Гц екран, Snapdragon 8 Gen 3 та батарею 9510 мАгOnePlus планшет
Попереду планшет OnePlus Pad 2 оснащений 12,1-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2120 x 3000 пікселів та частотою оновлення 144 Гц, що робить його ідеальним для мультимедіа та ігор.
Фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 отримав датчик SpO2, Bluetooth 5.4 та автономність до 3х тижнів. Ціна – від $34, з NFC – $41Xiaomi події у світі фітнес-трекер
Xiaomi представила новий фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9, який зберіг дизайн свого попередника Xiaomi Smart Band 8 та оснащений аналогічним 1.62-дюймовим AMOLED-дисплеєм.