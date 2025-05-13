Figma получила новые ИИ-инструменты, подписка подорожала втрое13.05.25
Дизайнерская компания Figma анонсировала появление новых функций – создание сайтов и веб-приложений на основе искусственного интеллекта, способ массового создания креативов для маркетологов и новый инструмент для рисования.
Таким образом, компания собирается конкурировать с креативными решениями от сервисов Canva и Adobe, а также с конструкторами веб-сайтов и ШИ-прототипов, такими как WordPress, Wix, Hostinger и Replit.
Инструмент компании для создания веб-сайтов будет называться Figma Sites. С помощью нового инструмента на основе искусственного интеллекта дизайнеры смогут легко создавать веб-сайты, после чего у соавторов будет возможность изменять элементы сайта через редактор без подсказок.
Пользователи также смогут добавлять переходы, анимацию и эффекты прокрутки, делая сайт адаптивным. Figma также добавляет возможность напрямую генерировать сообщения в блоге со своего сайта. Это означает, что Figma Sites будет иметь систему управления контентом (CMS), которая позволит пользователям редактировать сообщения в дизайне блога, а также управлять другими ресурсами. Для интерактивных элементов пользователи могут добавлять собственный код или использовать искусственный интеллект для генерации кода.
А вот Figma Make – это подобный инструмент на основе ИИ, более ориентированный на генерирование идей и создание прототипов. Пользователи смогут просто ввести запрос для создания веб-приложения. Главный продуктовый директор Figma Юки Ямашита заявил, что оба инструмента имеют много общих функций и базовых технологий.
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А еще Figma запускает новый сервис для маркетологов Figma Buzz. С его помощью маркетологи: смогут использовать шаблоны для новых креативов, созданных на основе фирменного дизайна; смогут использовать инструмент для вставки изображений, сгенерированных ИИ, или для изменения фона; смогут создавать креативы, используя данные из разных источников, например электронных таблиц.
Появится в компании инструмент Figma Draw, который будет использоваться для редактирования векторных изображений и иллюстраций. В настоящее время компания добавляет к этому продукту такие функции как текст на контуре, заливка узором, многовекторное редактирование, кисти, добавление шума и текстуры, а также выделение лассо.
Напомним, что в 2024 году компания Figma временно выключала новый инструмент создания дизайна на основе искусственного интеллекта, Make Design, после того как он «нарисовал» копию интерфейса погодного приложения от Apple. Такое решение было принято после того, как Энди Аллен, генеральный директор компании Not Boring Software, поделился в X изображениями, на которых видно, что Make Design сгенерировал несколько дизайнов приложений, почти идентичных стандартной погоде Apple на iOS.
В 2023 году компания Adobe отменила сделку по приобретению Figma стоимостью $20 млрд из-за регуляторных помех. Компания не смогла доказать европейским регуляторам, что приобретение не помешает конкуренции в будущем. Тогда британский регулятор заявил, что это приобретение могло бы нанести ущерб инновациям в сфере ПО, которое использует подавляющее большинство британских цифровых дизайнеров.
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