Figma отримала нові ШІ-інструменти і подорожчала втричі13.05.25
Дизайнерська компанія Figma анонсувала появу нових функцій – створення сайтів та веб-застосунків на основі штучного інтелекту, спосіб масового створення креативів для маркетологів та новий інструмент для малювання.
Таким чином, компанія збирається конкурувати з креативними рішеннями від сервісів Canva та Adobe, а також з конструкторами веб-сайтів та ШІ-прототипів, такими як WordPress, Wix, Hostinger та Replit.
Інструмент компанії для створення веб-сайтів називатиметься Figma Sites. За допомогою нового інструменту на основі штучного інтелекту дизайнери зможуть легко створювати веб-сайти, після чого співавтори матимуть можливість змінювати елементи сайту через редактор без підказок.
Користувачі також зможуть додавати переходи, анімацію та ефекти прокручування, роблячи сайт адаптивним. Figma також додає можливість безпосередньо генерувати повідомлення у блозі зі свого сайту. Це означає, що Figma Sites буде мати систему керування контентом (CMS), яка дозволить користувачам редагувати повідомлення у дизайні блогу, а також керувати іншими ресурсами. Для інтерактивних елементів користувачі можуть додавати власний код або використовувати штучний інтелект для створення коду.
А ось Figma Make – це подібний інструмент на основі ІІ, більш орієнтований на генерування ідей та створення прототипів. Користувачі можуть просто ввести запит для створення веб-програми. Головний продуктовий директор Figma Юкі Ямашита заявив, що обидва інструменти мають багато спільних функцій та базових технологій.
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А ще Figma запускає новий сервіс маркетологів Figma Buzz. З його допомогою маркетологи зможуть використовувати шаблони для нових креативів, створених на основі фірмового дизайну; зможуть використовувати інструмент для вставки зображень, згенерованих ІІ, або зміни фону; зможуть створювати креативи, використовуючи дані різних джерел, наприклад електронних таблиць.
З’явиться в компанії інструмент Figma Draw, який використовуватиметься для редагування векторних зображень та ілюстрацій. В даний час компанія додає до цього продукту функції як текст на контурі, заливка візерунком, багатовекторне редагування, пензлі, додавання шуму і текстури, а також виділення ласо.
Нагадаємо, що в 2024 році компанія Figma тимчасово вимикала новий інструмент створення дизайну на основі штучного інтелекту, Make Design, після того, як він “намалював” копію інтерфейсу погодної програми від Apple. Таке рішення було ухвалено після того, як Енді Аллен, генеральний директор компанії Not Boring Software, поділився в X зображеннями, на яких видно, що Make Design згенерував кілька дизайнів додатків, майже ідентичних до стандартної погоди Apple на iOS.
У 2023 році компанія Adobe скасувала угоду з придбання Figma вартістю $20 млрд через регуляторні перешкоди. Компанія не змогла довести європейським регуляторам, що придбання не завадить конкуренції у майбутньому. Тоді британський регулятор заявив, що це придбання могло б завдати шкоди інноваціям у сфері програмного забезпечення, яке використовує переважну більшість британських цифрових дизайнерів.
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