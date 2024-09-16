Facebook таки использует фотографии пользователей для обучения ИИ

Meta, ранее известная как Facebook, признала, что использовала общедоступные фотографии и публикации пользователей для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

Заявление было сделано Мелиндой Клейбо, директором по глобальной конфиденциальности компании, в ходе расследования, проводимого Сенатом Австралии. Клейбо подтвердила, что Meta собирала данные пользователей с 2007 года, если посты не были приватными.

Это признание вызвало серьезные опасения относительно конфиденциальности данных, особенно в контексте несовершеннолетних пользователей. Клейбо подчеркнула, что аккаунты людей младше 18 лет не сканируются, однако публичные фотографии детей, размещенные их родителями, могут быть использованы для обучения ИИ.

В Европейском союзе пользователи могут отказаться от использования их данных в целях тренировки ИИ, в то время как австралийским пользователям такая возможность недоступна. Это несоответствие породило вопросы о том, насколько Meta готова защищать приватность своих пользователей по всему миру.