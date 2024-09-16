Facebook таки використовує фотографії користувачів для навчання ШІ16.09.24
Meta, раніше відома як Facebook, визнала, що використовувала загальнодоступні фотографії та публікації користувачів для навчання своїх моделей штучного інтелекту.
Заява була зроблена Меліндою Клейбо, директором із глобальної конфіденційності компанії, в ході розслідування, проведеного Сенатом Австралії. Клейбо підтвердила, що Meta збирала дані користувачів з 2007 року, якщо посади не були приватними.
Це визнання викликало серйозні побоювання щодо конфіденційності даних, особливо у контексті неповнолітніх користувачів. Клейбо наголосила, що акаунти людей віком до 18 років не скануються, проте публічні фотографії дітей, розміщені їхніми батьками, можуть бути використані для навчання ІІ.
У Європейському Союзі користувачі можуть відмовитися від використання їх даних з метою тренування ШІ, тоді як австралійським користувачам така можливість недоступна. Ця невідповідність породила питання про те, наскільки Meta готова захищати приватність своїх користувачів у всьому світі.
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Facebook таки використовує фотографії користувачів для навчання ШІFacebook соціальні мережі штучний інтелект
Заява була зроблена Меліндою Клейбо, директором з глобальної конфіденційності компанії, в ході розслідування Сенатом Австралії.
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